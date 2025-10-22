Ringier România Media este, astăzi, singurul digital publisher internațional prezent pe piața locală, cu un portofoliu care include Libertatea.ro, cel mai citit site de știri din România și o poziție de lider pe segmentul women lifestyle, prin branduri precum ELLE, Unica, Viva, Avantaje sau TV Mania. În plus, este un jucător activ și în zona de distribuție offline și online, prin platforma colectii.libertatea.ro.

Prin această colaborare, Ringier România Media își consolidează rolul de promotor al valorilor elvețiene – excelență, inovație și încredere – în mediul de afaceri din România. Compania își propune să susțină inițiativele CCE-R prin proiecte de comunicare, networking și promovare menite să apropie și mai mult comunitățile de business elvețiană și românească.

„Parteneriatul cu Camera de Comerț Elveția-România este o continuare firească a angajamentului nostru de a sprijini companiile elvețiene active pe piața locală. Ne dorim să fim un partener real în proiectele lor din România – fie că vorbim despre vizibilitate, comunicare sau conectare cu mediul de afaceri. Ca parte a unei companii elvețiene cu o tradiție solidă în inovație și calitate, credem în puterea colaborării și în construirea de punți durabile între cele două piețe”, a declarat Andrei Bereandă, Managing Director al Ringier România Media.

La rândul său, Gențiana Avrigeanu, Director Executiv al CCE-R, a subliniat importanța acestei colaborări: „Ne bucurăm să avem Ringier România Media în comunitatea noastră. Este un partener valoros, care împărtășește viziunea CCE-R despre excelență și sustenabilitate. Împreună, vom dezvolta proiecte care vor evidenția colaborarea dintre companiile elvețiene și cele românești”.

Această colaborare marchează un nou capitol în consolidarea relațiilor economice și culturale dintre Elveția și România, deschizând, totodată, noi oportunități de cooperare între mediul de afaceri și media.

