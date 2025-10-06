„Scopul politicii externe a Republicii Slovace, al guvernului pe care îl conduc, nu este înfrângerea Federației Ruse. Scopul nostru este oprirea cât mai rapidă a războiului din Ucraina. Sunt slavi care se ucid între ei. Războiul nu reprezintă o soluție”, a afirmat Robert Fico.

Premierul slovac a criticat poziția Uniunii Europene față de conflict, acuzând Bruxellesul că se concentrează pe sprijinul militar acordat Kievului, în loc să promoveze eforturile de pace.

„Dacă UE ar fi investit la fel de multă energie în inițiativele de pace cât investește în susținerea războiului din Ucraina, conflictul s-ar fi putut încheia deja. Nu voi fi niciodată un prim-ministru de război”, a adăugat Robert Fico.

De la revenirea sa la putere, în 2023, Robert Fico a oprit livrările de armament către Ucraina din stocurile armatei slovace și a pus sub semnul întrebării eficiența sancțiunilor impuse de UE împotriva Rusiei.

De asemenea, el a declarat anterior că Slovacia va bloca aderarea Ucrainei la NATO — proces care necesită aprobarea tuturor celor 32 de membri ai alianței.

În decembrie 2024, Fico a efectuat o vizită oficială la Moscova, unde a pledat pentru consolidarea relațiilor diplomatice și economice dintre Slovacia și Rusia.

De asemenea, Robert Fico a fost singurul lider din UE care a participat la Moscova la parada din Piața Roșie de Ziua Victoriei, unde i-a promis președintelui rus Vladimir Putin că va bloca inițiativele europene împotriva Moscovei.

Ulterior, un deputat slovac, aliat al premierului Fico, a comparat Ucraina cu Hamas și a susținut că Rusia a fost provocată să atace.



