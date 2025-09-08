Vicepreședintele parlamentului slovac compară Ucraina cu Hamas

Tibor Gaspar este vicepreședinte al parlamentului slovac și membru al partidului de guvernământ Smer. El a făcut aceste declarații în timpul unei dezbateri televizate la un post de televiziune local, reluând afirmațiile repetate ale premierului slovac Robert Fico, potrivit cărora, deși Rusia a încălcat dreptul internațional, ea ar fi avut „motive” să atace Ucraina, potrivit The Kyiv Independent.

„Robert Fico a vorbit în repetate rânduri despre modul în care percepe acțiunile Rusiei. El consideră că începerea războiului constituie o încălcare a dreptului internațional, dar… aceasta este o agresiune provocată”, a declarat Gaspar.

Parlamentarul a mers mai departe, comparând Ucraina cu Hamas și atacul acestuia din 7 octombrie 2023 asupra Israelului. „Este același tip de conflict provocat ca atunci când teroriștii din Palestina au atacat Israelul. Războiul s-a dezvoltat exact în același mod”, a adăugat Gaspar.

Slovacia și Ungaria se confruntă cu critici tot mai dure din partea aliaților europeni

Actul de agresiune neprovocat al Rusiei împotriva unei țări recunoscute de ONU a fost condamnat de dreptul internațional și de majoritatea covârșitoare a lumii.

Potrivit sursei citate, comparația denaturează realitatea, asimilând Ucraina, un stat suveran care se apără împotriva invaziei ruse, cu Hamas, un grup militant desemnat ca terorist de mai multe țări, care a masacrat civili și a luat ostatici.

De la revenirea la putere în 2023, Robert Fico și partidul său Smer au pus capăt ajutorului militar acordat Ucrainei și au pus sub semnul întrebării sancțiunile UE împotriva Rusiei. El a promis, de asemenea, că va bloca aderarea Ucrainei la NATO.

În timpul întâlnirii sale cu Fico la Beijing, pe 2 septembrie, președintele rus Vladimir Putin a lăudat poziția Bratislavei ca fiind o „politică externă independentă” care aduce „rezultate pozitive”.

Slovacia, alături de Ungaria condusă de premierul Viktor Orban, s-a confruntat cu critici din ce în ce mai dure din partea aliaților europeni pentru aprofundarea legăturilor cu Moscova.

