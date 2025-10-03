Ce s-a întâmplat

Bărbatul a contactat agenția pentru a rezerva un zbor urgent spre România, unde dorea să ajungă la un membru al familiei. Deoarece nu a putut finaliza rezervarea telefonic, o angajată i-a sugerat să vină la sediu.

Ajuns acolo, fără un act de identitate, nu a reușit să finalizeze achiziția. Frustrat, a început să o insulte pe angajată.

Proprietarul agenției, aflat în apropiere, a intervenit pentru a calma situația și i-a cerut bărbatului să plece. În loc să se liniștească, acesta a devenit violent.

A luat un scaun și l-a lovit pe proprietar în cap. După agresiune, a fugit rapid, urcând într-un taxi.

Intervenția poliției

Poliția a sosit imediat la fața locului pentru a acorda ajutor victimei. Proprietarul agenției a fost transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale. Între timp, autoritățile au început căutările agresorului.

Conform Genova Today, taxiul în care se afla bărbatul a fost localizat lângă ieșirea autostrăzii Genova Bolzaneto. Agresorul a fost reținut și dus la secția de poliție, unde a fost acuzat de vătămare intenționată.

Un alt caz este reprezentat de o agentă de parcare care a fost agresată de doi români după ce a aplicat o amendă acestora fiindcă au parcat mașina pe trecerea de pietoni. Femeia a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.



