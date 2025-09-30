Agenta de parcare a fost dusă la spital

Incidentul s-a petrecut ieri, în jurul orei 14:00, pe strada Santa Caterina, în apropiere de Piazza Risorgimento, implicând o tânără agentă de trafic.

Gsm, compania care gestionează serviciile de parcare în oraș, a transmis că „angajata a fost condusă la spital pentru investigații, fiind foarte speriată și rănită după ce a fost în mod repetat insultată și agresată fizic”.

Cum s-a petrecut incidentul

Agenta de parcare a invitat proprietarul unui BMW să mute mașina parcată de peste 20 de minute pe trecerea de pietoni. În acel moment, doi clienți ai unui bar din apropiere, un bărbat și o femeie de naționalitate română, vizibil agitați, au atacat angajata Gsm.

Mai întâi femeia a ieșit și a amenințat agenta, i-a prins brațul încercând să îi smulgă telefonul și imprimanta cu care agenta efectua constatarea. Agenta s-a eliberat, dar agresiunea nu s-a încheiat: bărbatul a aruncat cu bere înspre agentă și a încercat să îi spargă paharul în cap.

Din fericire, în apropiere se aflau doi polițiști locali care au intervenit imediat. Au sosit apoi întăriri și ambulanța. Agenta de trafic a fost transportată la spital, iar seara erau încă în curs investigațiile.

Cei doi agresori au fost duși la secția de poliție

Cei doi agresori au fost conduși la secția de poliție locală, care, în colaborare cu procurorul de serviciu, continuă ancheta.

Momentan nu se cunosc consecințele legale. Se pare că bărbatul s-a opus și forțelor de ordine.

Reacții în urma incidentului

„Exprimăm solidaritate pentru angajata noastră, victima unei agresiuni nejustificate și condamnabile în timp ce își îndeplinea atribuțiile”, a declarat Antonio Consorti, administratorul Gsm.

„Compania va face tot ce este necesar pentru a o proteja pe angajata noastră în toate instanțele competente”.

Directorul Gsm, Domenico Piasentin, a adăugat: „Mulțumim cetățenilor care, formând un scut uman, au protejat angajata noastră. Chiar dacă era amețită, aceasta a reușit să inițieze apelul de urgență, permițând intervenția imediată a colegilor și a poliției”.

Condamnarea fermă a incidentului a venit din partea consilierei pentru Politici de Siguranță și Legalitate, Elena Ceolin: „Solidaritate din partea administrației, primarului și personală pentru angajata de trafic. Poliția locală a intervenit imediat – este trist că se întâmplă astfel de evenimente, un fapt condamnabil asupra căruia vom merge până la capăt”.

Consilierul a subliniat și eficiența forțelor de ordine: „Există orașe care trăiesc sub teroare, dar al nostru nu. Intervențiile sunt punctuale și rapide, meritând toată lauda pentru polițiști și forțele de ordine”.

