„Există o linie foarte fină între a ajuta o ţară în război, conform reglementărilor internaţionale, să-şi apere teritoriul şi cetăţenii – şi asta se întâmplă cu Ucraina, cum este ajutată de comunitatea internaţională – şi graniţa fină în care cineva devine parte beligerantă într-un război”, a explicat Ionuț Moşteanu.

Întrebat joi, la finalul şedinţei de Guvern, despre posiblitatea ca dronele care încalcă spaţiul ucrainean să fie doborâte de forţele române, ministrul Apărării a transmis că NATO nu se implică dincolo de granițele Alianței.

„Nu. În momentul ăsta nu, şi poziţia României este foarte clară, a fost subliniată şi de preşedintele Nicuşor Dan, este şi poziţia NATO, aliaţii au decis că Alianţa nu se implică dincolo de graniţele Alianţei şi nu se implică în spaţiul aerian al Ucrainei”, a spus Ionuț Moșteanu.

Pe de altă parte, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus pe 20 septembrie că este rezonabil să discute cu alte state posibile soluţii comune pentru doborârea dronelor de deasupra Ucrainei, subliniind că, dacă Ucraina are sisteme de apărare antiaeriană instalate, acestea ar trebui să doboare orice zboară „spre noi şi spre Polonia” — sau, eventual, şi spre România.