Potrivit Android Authority, noul model, numit W26, aduce îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește designul și funcționalitățile, menținând în același timp specificațiile tehnice de bază ale Galaxy Z Fold 7.

Design premium și culori noi

W26 se remarcă prin aspectul său luxos, fiind disponibil în opțiuni de culoare roșu și negru, cu accente aurii.

În ciuda acestui design îmbunătățit, telefonul rămâne extrem de ușor, cântărind doar 215g, păstrându-și titlul de cel mai subțire și mai ușor telefon pliabil de pe piață.

Funcții noi

O îmbunătățire notabilă a W26 față de Galaxy Z Fold 7 este introducerea apelurilor prin satelit. Această funcție lipsește de la majoritatea modelelor Galaxy Z Fold 7 care se vând la nivel global.

De asemenea, W26 vine cu unelte exclusive Galaxy AI, inclusiv Smart Collection, care permite utilizatorilor să gestioneze mai ușor conținutul.

Performanță și stocare

W26 oferă 16GB de RAM pentru ambele opțiuni de stocare, de 512GB și 1TB, în timp ce modelul Galaxy Z Fold 7 de 512GB are doar 12GB de RAM.

Sursa citată mai menționează că telefonul vine livrat într-o cutie elegantă care include o husă din fibră de kevlar, cablu de încărcare și un încărcător, ceea ce e cu adevărat o raritate în zilele noastre.

Recomandări Inculpații care au scăpat de dosarele de corupție cer daune morale uriașe. Cum își justifică solicitările

Preț și disponibilitate

Prețul pentru W26 începe de la aproximativ 2.380 de dolari pentru versiunea de 512GB și trece puțin de 2.660 de dolari pentru modelul de 1TB.

Device-ul rămâne exclusiv pentru piața chineză, fără planuri de lansare internațională.

Care e situația cu seria W

Samsung păstrează în mod tradițional seria W pentru piața chineză, ca parte a parteneriatului său de lungă durată cu China Telecom.

Seria este adaptată preferințelor de design locale și este adesea comercializată ca un produs-simbol al statutului social, mai degrabă, decât un dispozitiv mainstream.