„Îmi asum întreaga responsabilitate pentru acțiunile mele din acel videoclip. Am fost dezgustat atunci când am făcut-o. Am fost dezgustat. Sunt dezgustat și acum”, a spus mogulul muzical într-o declarație video postată duminică pe Instagram și Facebook.

Videoclipul difuzat vineri îl arată pe Combs, purtând doar un prosop alb, lovind-o cu pumnii și picioarele pe Cassie, o cântăreață de R&B care era protejata și iubita sa de mult timp la acea vreme. De asemenea, înregistrarea îl arată pe Combs împingând-o și târând-o pe Cassie și aruncând o vază în direcția ei.

Cassie, al cărei nume legal este Cassandra Ventura, l-a dat în judecată pe Combs în noiembrie pentru ceea ce ea a declarat că au fost ani de abuz sexual, fizic și emoțional. Procesul a fost soluționat a doua zi, dar a stârnit o examinare intensă a lui Combs, cu mai multe procese intentate în lunile următoare, alături de o anchetă penală federală privind traficul sexual care a determinat autoritățile să facă percheziții la vilele lui Combs din Los Angeles și Miami.

El a negat acuzațiile din procesele intentate, dar nici el și nici reprezentanții săi nu au răspuns până duminică la videoclipul apărut recent.

„Este atât de dificil să reflectezi asupra celor mai întunecate momente din viața ta, dar uneori trebuie să faci asta”, spune Diddy în videoclip. El adaugă: „M-am dus și am căutat ajutor profesional. Am început să merg la terapie, să merg la dezintoxicare. A trebuit să îi cer lui Dumnezeu mila și harul său. Îmi pare foarte rău. Dar m-am angajat să fiu un om mai bun în fiecare zi. Nu cer iertare. Îmi pare cu adevărat rău”.

Combs are un aer sumbru și poartă un tricou în videoclipul de scuze în stil selfie și pare să fie pe o terasă. Este cel mai direct răspuns al mogulului hip-hop după șase luni de acuzații care i-au amenințat reputația și cariera. Declarațiile anterioare au fost publicate prin intermediul avocaților săi.

Înregistrarea video a camerei de securitate, datată 5 martie 2016, seamănă foarte mult cu descrierea unui incident petrecut la un hotel InterContinental din zona Century City din Los Angeles, descris în procesul intentat de Ventura.

Procesul susține că Combs a plătit hotelului 50.000 de dolari pentru înregistrarea video de securitate imediat după incident. Nici el și nici reprezentanții săi nu au abordat această acuzație specifică. CNN nu a precizat cum a obținut imaginile.

Combs nu riscă să fie urmărit penal pentru bătaie. Termenele de prescripție pentru acuzațiile de agresiune și lovire pe care ar fi probabil să le înfrunte au expirat cu ani în urmă.

