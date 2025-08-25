Sebastian Popescu, fost candidat prezidențial, audiat după ce ar fi încercat să ademenească un copil de 15 ani

Un apelant la numărul de urgență 112 a spus că Sebastian Constantin Popescu ar fi încercat să convingă pe rețelele sociale un minor de 15 ani să întrețină relații sexuale. Reclamația a fost făcută de o persoană cunoscută drept „Justițiarul de Berceni”.

Un videoclip postat pe TikTok arată interacțiunea dintre Sebastian Popescu și poliție. Este vorba despre agenții de la Secția 27 care au mers în sectorul 3 pentru a investiga situația, vorbind cu cele două persoane.

În clipul video, se poate auzi unul dintre polițiști explicând că echipajul a fost chemat la fața locului în urma unei sesizări și că urmează să fie făcute verificări. Nu au fost oferite însă detalii despre natura exactă a sesizării.

Până la ora publicării acestor informații, reprezentanții Poliției București nu au transmis un punct de vedere oficial cu privire la acest incident.

Sebastian Popescu, fost candidat la Președinția României, a fost ulterior dus la audieri pentru verificări suplimentare. Autoritățile continuă investigațiile în acest caz controversat.

Cine este Sebastian Popescu

Sebastian Popescu, medic veterinar, jurnalist și fondator al Partidului Noua Românie, este unul dintre candidații la alegerile prezidențiale din 2025.

Sebastian Popescu are 42 de ani, a fost candidatul Partidului Noua Românie (PNR), pe care l-a fondat în 2015 și din partea căruia a candidat și la alegerile prezidențiale din 2019. Avea atunci doar 37 de ani și era, astfel, cel mai tânăr candidat din istorie pentru Președinția României.

În 2009, candidatul Partidului Noua România a înființat site-ul de știri Exclusivnews.ro, site care activează până în acest moment.

În primăvara acestui an, Sebastian Popescu a contestat rezultatul alegerilor prezidențiale la Curtea Constituțională, acuzând nereguli și susținând că pe platforma TikTok ar fi fost desfășurată o campanie de manipulare a electoratului, similară cu cea din 2024, care l-a vizat pe Călin Georgescu.

În primul tur al alegerilor prezidențiale desfășurat pe 4 mai, Sebastian Popescu a primit doar 25.994 de voturi (0,28%) și a ieșit pe locul 9 dintre cei 11 candidați.

