A primit distincții de stat

Anterior, serviciile operaționale au declarat pentru TASS că Golota a fost reținut într-un dosar penal deschis în temeiul articolului 290 din Codul Penal rus (luare de mită).

Generalul Golota a fost numit șef al Direcției Gărzii Naționale Ruse pentru Osetia de Nord în septembrie 2021. El a primit distincțiile de stat: Ordinul Curajului și Medalia „Pentru Distincție în Apărarea Ordinii Publice”.

Fostul șef adjunct al Statului-Major General al Rusiei, condamnat la ani grei de închisoare

Fostul șef adjunct al Statului-Major General al armatei ruse a fost condamnat luni, 7 iulie 2025, la 17 ani de închisoare pentru o schemă de fraudă care a dus, potrivit anchetatorilor Kremlinului, la sustragerea a 1,6 miliarde de ruble (17,3 milioane de euro) din contracte ale Ministerului Apărării de la Moscova, informează Reuters.

Un tribunal militar i-a declarat vinovaţi, într-un proces desfăşurat cu uşile închise, pe generalul-colonel Halil Arslanov (61 de ani) şi pe alţi coinculpaţi de furtul a aproximativ 1,6 miliarde de ruble din contracte ale statului cu Voentelekom, o companie ce furnizează servicii şi echipamente de telecomunicaţii armatei ruse.

Generalul Arslanov a mai fost declarat vinovat şi pentru că a cerut mită de 12 milioane de ruble (130.000 de euro) de la şeful unei companii care produce echipamente de comunicaţii militare.









