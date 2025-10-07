Această declarație, făcută cu prilejul reuniunii „Formatul Moscova” pentru Afganistan, vine după ce Rusia i-a eliminat pe talibani de pe lista sa cu organizații teroriste. Talibanii, considerați în continuare teroriști de numeroase țări, s-au aflat timp de două decenii pe această listă.

Cu o politică revizuită la 360 de grade față de talibani, Moscova încearcă o apropiere de această mișcare fundamentalistă care stăpânește Afganistanul de la retragerea trupelor americane, în august 2021.

În afară de a-i da ca model de luptători împotriva altor teroriști, și anume din Statul Islamic, Lavrov i-a lăudat pe talibani și pentru „războiul lor împotriva drogurilor”. Șeful diplomației ruse susține că talibanii au urmat în aces sens „exemplul Rusiei”.

În pofida declarațiilor ministrului rus de Externe, regimul taliban, care a preluat violent puterea în 2021, a impus, de fapt, un regim al terorii în Afganistan. Intensificarea represiunii se transformă efectiv într-o persecuție instituționalizată, care ar putea fi calificată drept crimă împotriva umanității, notează The Insider.

Talibanii au impus în special un cod „privind promovarea virtuții și prevenirea viciilor”, care restricționează și mai mult drepturile femeilor și fetelor, bărbaților și băieților, precum și drepturile culturale și încalcă libertatea de exprimare și religioasă. De exemplu, femeilor li se interzice să vorbească cu voce tare în public, li se cere să poarte burqa, nu li se oferă dreptul la educație și trebuie să iasă din casă însoțite doar de un bărbat din familie. Bărbaților li se cere să poarte bărbi lungi.

În iulie 2025, Curtea Penală Internațională (CPI) a emis mandate de arestare împotriva a doi lideri talibani: șeful suprem Haibatullah Akhundzada și președintele Curții Supreme a Emiratului Islamic din Afganistan, Abdul Hakim Haqqani. Conform hotărârii instanței internaționale, cei doi lideri talibani sunt implicați în crime împotriva umanității, persecuție bazată pe gen împotriva fetelor, femeilor și a altor persoane care nu se conformează politicilor lor.

Potrivit CPI, politicile talibanilor au dus la încălcări grave ale drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor afgani, în special ale femeilor și fetelor. Această politică a fost însoțită atât de acte de violență directă – crime, închisoare, tortură și viol –, cât și de discriminare sistematică.

În ceea ce privește așa-zisa luptă împotriva drogurilor, ONU a constatat că, după ce talibanii au interzis macul de opium, care era folosit pentru fabricarea heroinei, producția de metamfetamină a crescut brusc în Afganistan.