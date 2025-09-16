Aeronava a fost detectată doar când a intrat în spațiul aerian polonez, activându-și transponderul. Avionul a aterizat pe aeroportul din Dęblin, în apropierea Varșoviei, însă motivul vizitei sale nu este clar.
În calitate de avion de transport, se presupune că An-70 ar fi putut aduce sau prelua o încărcătură. O altă ipoteză este că ar putea fi vorba de o escală mai lungă în Polonia. Anterior, avioane ucrainene au folosit spațiul aerian polonez pentru a evita atacurile rusești.
An-70 este un avion remarcabil pentru pasionații de aviație. Primul avion de transport din lume echipat cu motoare propfan, combinând avantajele motoarelor cu reacție și turbopropulsoare.
Aeronava se remarcă prin:
- Viteză de croazieră de până la 800 km/h
- Capacitatea de a utiliza piste scurte, inclusiv neasfaltate
- Eficiență în consumul de combustibil
Există doar două An-70 în lume, ambele aparținând armatei ucrainene. Invazia rusă a restricționat sever utilizarea lor, dar vizita în Polonia demonstrează că Kievul le folosește ocazional pentru misiuni.
