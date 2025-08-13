Potrivit Le Figaro, Philippe, locuitor din Baslieux-lès-Fismes (Marne), a plecat vineri, 8 august, spre Pirou, în Manche, pentru vacanță.

Bărbatul a mărturisit că auzea miaunături de câteva zile, fără să identifice sursa. Nepotul său a fost cel care a descoperit în cele din urmă prezența pisicii. Philippe a povestit: „Este adevărat că, de mai multe ori, din când în când, auzeam o pisică miaunând. Aseară, la ora 1 dimineața, nepotul meu m-a trezit și mi-a spus: „Bunicule, aud o pisicuță în motorul mașinii tale”. Folosind o lanternă, șoferul a constatat că animalul se ascunsese în spatele farului.

A doua zi, Philippe s-a deplasat la un service auto din La Haye-du-Puits pentru a elibera pisoiul. El estimează că animalul era blocat acolo de marți, 5 august, când și-a început călătoria. Mecanicul a reușit să elibereze pisica după ce a demontat bara de protecție.

Philippe a explicat: „Am demontat bara de protecție, pisoiul a fugit repede, teafăr și nevătămat. Nu era într-un loc prea periculos, dar cred că tot a trecut prin momente dificile”.

