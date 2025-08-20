Șoferu, prins beat cu peste 200 km/h pe autostradă

Un șofer a fost prins conducând cu o alcoolemie extrem de ridicată pe autostrada A67 din sudul landului Hessa, Germania. Bărbatul a fost oprit de poliție după ce un martor a semnalat comportamentul său suspect la volan.

Acesta conducea un Audi Q7 cu numere de înmatriculare străine cu o viteză de aproximativ 220 km/h. Când polițiștii l-au oprit, au descoperit că acesta avea o alcoolemie de 4,16 promile. Pasagerul din dreapta avea o alcoolemie atât de ridicată încât aparatul de măsurare s-a oprit limita maximă.

Ce riscă șoferul care a condus beat pe autostradă

În Germania, conducerea sub influența alcoolului este interzisă de la 0,5 la mie. Peste 1,1 promile devine infracțiune din cauza „incapacității absolute de a conduce”. În acest caz, permisul de conducere al șoferului a fost confiscat imediat.

Faptul că nu au existat răniți sau decese în urma acestui incident pare să fie doar o chestiune de noroc. Cazul subliniază pericolele extreme ale conducerii în stare de ebrietate și importanța respectării legilor rutiere.

Un alt incident șocant a avut loc în Germania, în urmă cu o lună. La acel moment un șofer de TIR stătea beat într-o parcare de mai bine de săptămână. Bărbatul nu mai ieșea din cabină, iar autoritățile așteptau cu disperare un alt șofer care să preia camionul.

Recomandări Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

Care sunt limitele de alcool în Germania

În Germania, limita legală de alcool în sânge permisă pentru conducerea unui autoturism este de 0,5 g/l (0,5‰). Șoferii începători, adică cei care au permis de condus de mai puțin de doi ani sau au sub 21 de ani, trebuie să respecte o limită strictă de 0,0 g/l alcool în sânge.

În plus, pentru șoferii care comit încălcări rutiere sau provoacă accidente, limita legală scade la 0,3 g/l, iar conducerea sub influența alcoolului devine infracțiune.

Deși în Germania o cantitate mică de alcool este permisă înainte de condus pentru șoferii experimentați, consumul de alcool urmat de conducerea unei mașini trebuie făcut cu prudență extremă pentru a evita sancțiuni severe și riscuri în trafic. Deci, nu este permis să consumi alcool și să conduci dacă depășești limita de 0,5 g/l, iar unele categorii de șoferi au restricții mai stricte.

Ce sancțiuni riscă persoanele care depășesc aceste limite

Sancțiunile pentru conducerea sub influența alcoolului în Germania variază în funcție de concentrația alcoolică din sânge și de condițiile în care a fost comisă infracțiunea:

De la 0,25 la 0,54 mg/l alcool în sânge, fără semne de conducere nesigură sau accident, nu se aplică sancțiuni.

Între 0,25 și 0,54 mg/l, dacă există conducere nesigură, se aplică amendă de 500 de euro, 4 puncte de penalizare și suspendarea permisului pentru 1 lună.

În caz de recidivă, amenda crește la 1.000 de euro, plus 4 puncte și suspendarea permisului pentru 3 luni.

Pentru mai mult de două infracțiuni, amenda ajunge la 1.500 de euro, 4 puncte și suspendarea permisului pentru 3 luni.

Peste 1,1 mg/l alcool în sânge, conducerea devine infracțiune penală, sancționată cu amendă de cel puțin două salarii lunare, 7 puncte de penalizare, suspendarea permisului de la 6 luni la 5 ani și, în cazuri grave, posibilă închisoare.

Valoarea de 1,6 mg/l sau mai mult duce la proceduri stricte, inclusiv examen medico-psihologic pentru reobținerea permisului.

Recomandări Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”

Pe lângă acestea, conducerea sub influența drogurilor atrage sancțiuni similare, iar pentru șoferii profesioniști sau începători limitele de alcool în sânge sunt mai stricte, inclusiv zero toleranță.

Astfel, sancțiunile includ amenzi semnificative, puncte de penalizare în sistemul Flensburg, suspendarea permisului pentru perioade variabile și posibilitatea unor pedepse cu închisoarea în cazuri grave sau recidive.