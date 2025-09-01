Dar mișcarea sa nu a dat deloc roade. Acest conducător auto, deja cunoscut sub porecla „Șoferul deștept de Mercedes”, nu a ținut cont de un lucru: Codul Rutier se aplică și în parcările centrelor comerciale.

Șoferul de Mercedes are amenzi de 1000 de euro, dar încă nu a luat mașina

După ce a ocolit parcarea aeroportului din Bergamo și a mers să lase mașina în parcarea centrului Oriocenter, cazul său a devenit viral în Italia, dar nu este singurul. Mai multe mașini sunt lăsate zile întregi în parcările acestui centru comercial.

În acest caz, șoferul și-a abandonat Mercedesul acolo la sfârșitul lui iulie, înainte să plece în vacanță, adică de circa o lună. Acum, parbrizul îi este plin de amenzi, iar caroseria – de mesaje lăsate de alți șoferi.

De atunci, are deja cel puțin 20 de amenzi lipite pe parbriz. Și cu cât întârzie să revină, cu atât vor fi mai multe.

Valoarea unei amenzi este de 29,40 euro dacă este plătită în termen de cinci zile – lucru imposibil acum, în majoritatea cazurilor. După acest termen, suma crește la 42 de euro.

În total, pentru perioada în care a fost parcată mașina Mercedes, cuantumul amenzilor va ajunge la aproximativ 1.000 de euro.

Primar: Îi dăm 50 de amenzi zilnic

Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia
Recomandări
Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia

Mașina Mercedes nu poate fi ridicată cu platforma, pentru că acest lucru este interzis în acea zonă, însă poliția locală patrulează în fiecare noapte. Măsura a fost luată de primarul din Orio al Serio, Alessandro Colletta, din cauza numeroaselor cazuri repetate.

„Am ajuns în situația în care până la 300 de mașini sunt parcate noaptea în parcările Oriocenter, cu toate problemele de securitate care decurg de aici. Șoferii sunt tot mai necivilizați, așa că am decis să trimitem în fiecare noapte unul până la trei agenți ai poliției locale, ceea ce se traduce prin 50–60 de amenzi pe zi”, explică acesta.

Conform Codului Rutier din Italia, se poate aplica o amendă pentru staționare la fiecare 24 de ore.

„Unii oameni s-au întors din vacanță și au găsit câte șase sau șapte amenzi de plătit”, detaliază Colletta. Potrivit acestuia, majoritatea celor care își lasă mașinile acolo sunt italieni.

Pe lângă acumularea amenzilor, mașina este plină de mesaje scrise cu degetul în praful depus pe caroserie. „Idiot” sau „întoarce-te sănătos” sunt doar câteva dintre ele.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mihaela Rădulescu a venit în secret în România, iar imaginile cu ea sunt virale acum. A apărut lângă un bărbat celebru, însă gestul ei i-a făcut pe toți să comenteze. Nimeni nu se aștepta să o vadă așa și mai ales în acel loc
Viva.ro
Mihaela Rădulescu a venit în secret în România, iar imaginile cu ea sunt virale acum. A apărut lângă un bărbat celebru, însă gestul ei i-a făcut pe toți să comenteze. Nimeni nu se aștepta să o vadă așa și mai ales în acel loc
Nicușor Dan, față în față cu ISPITA, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / FOTO
Unica.ro
Nicușor Dan, față în față cu ISPITA, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / FOTO
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Elle.ro
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
gsp
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Sfâșietor! Rămasă fără păr, după ședințele de chimioterapie, fosta handbalistă din Liga Florilor a revenit pe teren
GSP.RO
Sfâșietor! Rămasă fără păr, după ședințele de chimioterapie, fosta handbalistă din Liga Florilor a revenit pe teren
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Avantaje.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Alexia Eram și-a sărbătorit ziua de naștere în stil VIP: tort, distracție și fotografii incendiare în Mykonos. Ce mesaj amuzant i-a transmis mama ei, Andreea Esca
Tvmania.ro
Alexia Eram și-a sărbătorit ziua de naștere în stil VIP: tort, distracție și fotografii incendiare în Mykonos. Ce mesaj amuzant i-a transmis mama ei, Andreea Esca

Alte știri

Marian Vanghelie, un nou ordin de protecție după amenințări la adresa Oanei Mizil
Știri România 14:49
Marian Vanghelie, un nou ordin de protecție după amenințări la adresa Oanei Mizil
Un tâmplar român din Bruxelles joacă rolul principal într-un film belgian „Povestea este, de fapt, propria mea viață” | VIDEO
Știri România 14:40
Un tâmplar român din Bruxelles joacă rolul principal într-un film belgian „Povestea este, de fapt, propria mea viață” | VIDEO
Parteneri
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Adevarul.ro
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!
Financiarul.ro
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!

Monden

Smiley, intervievat de trei fetițe la Big Little Festival. Artistul a spus cum s-a distrat cu fiica Josephine: „Tobogane, tiribombă”
Stiri Mondene 16:02
Smiley, intervievat de trei fetițe la Big Little Festival. Artistul a spus cum s-a distrat cu fiica Josephine: „Tobogane, tiribombă”
„Insula Iubirii” 2025. Testul ajunge la final. Unul dintre concurenți a ajuns la capătul puterilor
Stiri Mondene 15:51
„Insula Iubirii” 2025. Testul ajunge la final. Unul dintre concurenți a ajuns la capătul puterilor
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Unica.ro
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Parteneri
Mihaela Rădulescu, prima apariție în România după moartea lui Felix Baumgartner: „Sunt aici!”
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, prima apariție în România după moartea lui Felix Baumgartner: „Sunt aici!”
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
ObservatorNews.ro
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
Românii noștri iubiți, PĂRINȚI în secret pentru prima oară! Ce nume greu și sfânt are bebelușul, milioane de români îl poartă!
Libertateapentrufemei.ro
Românii noștri iubiți, PĂRINȚI în secret pentru prima oară! Ce nume greu și sfânt are bebelușul, milioane de români îl poartă!
Parteneri
Luis Figo și consecințele trădării care a șocat fotbalul: l-au țintit cu un cap de porc! Pe 15 septembrie, îl reîntâlnește pe Gică Hagi
GSP.ro
Luis Figo și consecințele trădării care a șocat fotbalul: l-au țintit cu un cap de porc! Pe 15 septembrie, îl reîntâlnește pe Gică Hagi
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
GSP.ro
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
Parteneri
Vești importante pentru români! Programul Rabla pentru persoane fizice se lansează în septembrie
Mediafax.ro
Vești importante pentru români! Programul Rabla pentru persoane fizice se lansează în septembrie
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
Wowbiz.ro
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
Când vor fi încărcate cardurile sociale cu 125 de lei
KanalD.ro
Când vor fi încărcate cardurile sociale cu 125 de lei

Politic

Impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor revine. Decizia, luată în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR
Politică 14:17
Impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor revine. Decizia, luată în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR
Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia
Interviu
Politică 14:00
Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Ce studii are, de fapt, Adelina, soția lui Cristi Chivu. A urmat o facultate din România de care puțini au auzit
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Adelina, soția lui Cristi Chivu. A urmat o facultate din România de care puțini au auzit
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile