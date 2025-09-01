Dar mișcarea sa nu a dat deloc roade. Acest conducător auto, deja cunoscut sub porecla „Șoferul deștept de Mercedes”, nu a ținut cont de un lucru: Codul Rutier se aplică și în parcările centrelor comerciale.

Șoferul de Mercedes are amenzi de 1000 de euro, dar încă nu a luat mașina

După ce a ocolit parcarea aeroportului din Bergamo și a mers să lase mașina în parcarea centrului Oriocenter, cazul său a devenit viral în Italia, dar nu este singurul. Mai multe mașini sunt lăsate zile întregi în parcările acestui centru comercial.

În acest caz, șoferul și-a abandonat Mercedesul acolo la sfârșitul lui iulie, înainte să plece în vacanță, adică de circa o lună. Acum, parbrizul îi este plin de amenzi, iar caroseria – de mesaje lăsate de alți șoferi.

De atunci, are deja cel puțin 20 de amenzi lipite pe parbriz. Și cu cât întârzie să revină, cu atât vor fi mai multe.

Valoarea unei amenzi este de 29,40 euro dacă este plătită în termen de cinci zile – lucru imposibil acum, în majoritatea cazurilor. După acest termen, suma crește la 42 de euro.

În total, pentru perioada în care a fost parcată mașina Mercedes, cuantumul amenzilor va ajunge la aproximativ 1.000 de euro.

Primar: Îi dăm 50 de amenzi zilnic

Mașina Mercedes nu poate fi ridicată cu platforma, pentru că acest lucru este interzis în acea zonă, însă poliția locală patrulează în fiecare noapte. Măsura a fost luată de primarul din Orio al Serio, Alessandro Colletta, din cauza numeroaselor cazuri repetate.

„Am ajuns în situația în care până la 300 de mașini sunt parcate noaptea în parcările Oriocenter, cu toate problemele de securitate care decurg de aici. Șoferii sunt tot mai necivilizați, așa că am decis să trimitem în fiecare noapte unul până la trei agenți ai poliției locale, ceea ce se traduce prin 50–60 de amenzi pe zi”, explică acesta.

Conform Codului Rutier din Italia, se poate aplica o amendă pentru staționare la fiecare 24 de ore.

„Unii oameni s-au întors din vacanță și au găsit câte șase sau șapte amenzi de plătit”, detaliază Colletta. Potrivit acestuia, majoritatea celor care își lasă mașinile acolo sunt italieni.

Pe lângă acumularea amenzilor, mașina este plină de mesaje scrise cu degetul în praful depus pe caroserie. „Idiot” sau „întoarce-te sănătos” sunt doar câteva dintre ele.

