Bărbatul a fost surprins de radar, fără să știe, având în vedere că dispozitivul era ascuns în spatele unei tufe. Rezultatul: o amendă de 28.000 de euro și o bătălie pierdută din start cu autoritățile.

Capcana invizibilă a radarului

Andrea Ferretto, un locuitor din Piemont, Italia, conducea zilnic un drum cu limită de viteză de 70 km/h.

Fără să știe, a fost surprins în mod repetat de un radar ascuns după o curbă, montat pe un stâlp de iluminat și camuflat de vegetația deasă. Abia după ce a primit o mulțime de scrisori și-a dat seama de amploarea dezastrului.

Cum termenele pentru contestarea amenzilor erau depășite, șoferul este obligat acum să plătească toate penalizările, într-o țară unde radarele – peste 11.000 în prezent – sunt mai numeroase decât oriunde altundeva în Europa.

28.000 de euro amenzi, la un salariu de 1.100 de euro

Cu un venit lunar de 1.100 de euro, Andrea Ferreto este prins la colț, iar riscul – dacă nu plătește penalizarea – este să i se confiște mașina și scuterul, de care are nevoie zilnic

El recunoaște că a condus „cu câțiva kilometri peste limită”, dar denunță un sistem gândit, în opinia lui, mai degrabă pentru a umple bugetele locale decât pentru a-i proteja pe șoferi.

Mărturia sa, relatată de ziarul La Stampa, ilustrează nemulțumirea tot mai mare a șoferilor italieni față de radarele considerate „capcane de bani”.

