Proiectul-pilot se desfășoară pe un tronson de 50 de kilometri al autostrăzii D3 din Cehia, între Tabor și Ceske Budejovice, potrivit portalului german T-online. Aici, sunt instalate indicatoare care vor afișa limita de 150 km/h doar dacă vremea e bună și traficul fluid.

În caz de ploaie, ceață sau carosabil înghețat viteza va fi adaptată la 130 km/h, limita standard din Cehia.

Potrivit Direcției Cehe pentru Drumuri și Autostrăzi, testarea va începe la sfârșitul lunii septembrie 2025. Proiectul, care costă 2,2 milioane de euro, include instalarea a 42 de panouri electronice. Această inițiativă a fost posibilă datorită unei modificări legislative din 2023, care permite creșterea limitei de viteză pe tronsoanele moderne.

Ministrul Transporturilor, Martin Kupka, a declarat pentru postul de știri ČT24: „Dorim să evaluăm modul în care populația acceptă limita crescută și dacă aceasta va duce la o creștere a ratei accidentelor”.

Rezultatele proiectului vor influența decizia privind extinderea limitei de 150 km/h pe alte tronsoane, precum D1 între Přerov și Ostrava și D11 lângă Hradec Králové.

Austria a testat o creștere a limitei de viteză la 140 km/h pe autostrada A1 între Viena și Salzburg, între 2018 și 2020. Totuși, experimentul a fost abandonat din cauza creșterii emisiilor de CO2, conform Bild.

Recomandări Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

În Țările de Jos, din motive de protecție a mediului, limita de viteză pe autostrăzi a fost redusă la 100 km/h în timpul zilei, începând cu 2020. Însă, din aprilie 2025, pe anumite tronsoane, viteza de 130 km/h este din nou permisă pe tot parcursul zilei.

Pe autostrăzile din România, limita de viteză este 130 km/h. Anumite vehicule nu pot circula pe aceste drumuri, dedicate vehiculelor rapide.

Mai mult, în 2025, amenzile au crescut semnificativ pentru șoferii care depășesc limitele de viteză, iar în unele cazuri se poate ajunge chiar la suspendarea permisului de conducere, potrivit Codului Rutier.