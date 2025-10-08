Încălțămintea sau hainele care limitează mișcarea sau afectează controlul asupra mașinii pot fi considerate cauze de conducere neglijentă, avertizează specialiștii, citați de Daily Express.

Mănușile groase pot reduce aderența pe volan, eșarfele voluminoase sau gecile de puf pot bloca vederea, iar anumite tipuri de bocanci pot face dificilă apăsarea corectă a pedalelor. Astfel, obiceiul de a conduce fără să dăm jos accesoriile de iarnă, ne poate pune în pericol atunci când suntem la volan.

„Pe măsură ce lunile devin mai reci și mai umede, mulți șoferi vor opta pentru o pereche de ghete care să le țină picioarele calde și protejate. Pentru șoferi, este important să fie conștienți de riscurile potențiale pe care le pot cauza anumite ghete atunci când sunt utilizate pentru condus.”, spun experții de la Fixter, o companie britanică specializată în întreținerea vehiculelor.

În special, sunt menționate cizmele de tip Ugg, cizmele Wellington și alte tipuri de încălțăminte mai lată, care pot împiedica manevrarea eficientă a pedalelor. Deși nu sunt interzise, ele pot pune în pericol siguranța rutieră, mai ales în condiții de drum umed sau alunecos.

Pentru a evita astfel de situații, specialiștii recomandă șoferilor să se schimbe în încălțăminte confortabilă înainte de a porni la drum.

„Experții în reparații recomandă să luați cu dumneavoastră în mașină încălțămintea de iarnă și să o așezați pe scaunul pasagerului de lângă dumneavoastră, în timp ce optați pentru încălțăminte mai potrivită pentru condus”, a declarat compania Fixter.

Recomandări Cum a scăpat Sebastian Ghiță de cinci dosare de corupție în care era cercetat. Al șaselea dosar, șanse mari să fie „prescris”

De asemenea, îmbrăcămintea sau încălțămintea nepotrivită ar putea afecta asigurarea auto. În cazul unui accident, dacă se stabilește că echipamentul șoferului a contribuit la producerea evenimentului, asiguratorul ar putea refuza despăgubirea.

În România, Codul Rutier nu prevede amenzi specifice pentru alegerea hainelor sau încălțămintei pe care o poartă șoferii. Totuși, în alte țări europene, regulile sunt mult mai stricte.

În Marea Britanie, purtarea hainelor groase sau a pantofilor care afectează controlul mașinii poate duce la:

o amendă de 100 de lire sterline și 3 puncte de penalizare;

în cazurile grave, amendă de până la 5.000 de lire sterline și 9 puncte de penalizare.