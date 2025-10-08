Conform Poliției Locale, șoferul a recurs la o metodă ingenioasă, dar ilegală, pentru a-și ascunde identitatea.

„A evita camerele de filmat ale Zonei cu emisii reduse, precum proprietarul acestei mașini, care a încercat să-și ascundă identitatea transformând un șase într-un opt cu bandă izolatoare, nu este o șmecherie bună”, a declarat Poliția Locală prin intermediul rețelelor de socializare.

Mai exact, șoferul a încercat să evite camerele de monitorizare din Zona cu Emisii Reduse, acoperind cu bandă adezivă neagră numărul 6 de pe plăcuța de înmatriculare, pentru a-l face să semene cu un 8. Poliția Locală a anunțat că șoferul riscă o amendă de 6.000 de euro și pierderea a până la șase puncte de pe permis.

Ofițerii au descoperit modificarea în timpul verificărilor efectuate în noua zonă de emisii reduse, unde camerele video identifică automat numerele de înmatriculare ale vehiculelor care intră.

Autoritățile din Granada au introdus măsura pentru a reduce poluarea și pentru a încuraja folosirea vehiculelor ecologice. Începând cu luna octombrie, mașinile fără etichetă ecologică și neînmatriculate în oraș pot fi sancționate dacă pătrund în Zona cu Emisii Reduse.

Conform consiliului local din Granada, Spania sistemul de sancțiuni va fi aplicat „progresiv” în ultimele luni ale anului:

În octombrie, vehiculele care încalcă regulile vor fi amendate cel mult o dată pe lună.

În noiembrie, sancțiunea se va aplica o dată pe săptămână.

Din decembrie, amenda va fi emisă pentru fiecare abatere comisă.

