„Incidentul” a avut loc în iunie 2022, în provincia Shandong. Shang a observat o necunoscută îmbrăcată în haine de doliu la funeraliile tatălui soțului ei. Străina s-a prezentat drept „noră” și plângea lângă sicriu ca și cum ar fi fost membră a familiei.

Shang era căsătorită de 19 ani cu soțul ei, Wang.

Când l-a confruntat în legătură cu prezența femeii misterioase, răspunsurile evazive ale acestuia i-au sporit suspiciunile. Amanta, identificată drept Wen, se comporta ca o rudă apropiată la ceremonia solemnă de rămas bun.

În urma incidentului, Shang a depus plângere la poliție. Ancheta a scos la iveală că Wang și Wen aveau o relație de 16 ani și chiar locuiau împreună.

Mai mult, cei doi au oficializat relația printr-o ceremonie de nuntă tradițională în 2018, deși Wang era căsătorit legal cu Shang.

În august 2023, Wang a fost condamnat la un an de închisoare pentru bigamie. Instanța a stabilit că acesta a încălcat legea căsătorindu-se cu Wen în timp ce era căsătorit cu Shang.

Cazul a stârnit dezbateri aprinse pe rețelele sociale din China. Mulți internauți au criticat comportamentul lui Wang, considerându-l lipsit de respect față de soția legitimă.

Alții au condamnat apariția amantei la înmormântare, văzând-o ca pe un afront la adresa familiei îndoliate.

