Pregătiri pentru un scenariu de război în Europa

Această solicitare vine în contextul temerilor crescânde privind amenințarea reprezentată de Rusia, în timp ce războiul din Ucraina continuă.

Secretarul general NATO, Mark Rutte, a avertizat că forțele lui Vladimir Putin ar putea fi pregătite să lanseze un atac asupra alianței în următorii cinci ani.

Conform sursei citate, spitalele din Franța au fost instruite să fie pregătite să primească mii de soldați francezi și aliați răniți în eventualitatea unui conflict major pe continent.

Scrisoarea presupusă, trimisă șefilor regionali de sănătate din Franța, a fost dezvăluită de ziarul satiric Le Canard Enchaîné.

Documentul, datat 18 iulie 2025, avertizează că între 10.000 și 50.000 de militari ar putea ajunge în spitalele națiunii într-o perioadă de 10 până la 180 de zile. Ministerul Sănătății din Paris ar fi declarat în scrisoare: „În contextul internațional pe care îl trăim, este necesar să anticipăm modalitățile de sprijin sanitar în situații de conflict de mare intensitate”.

Reacția oficială a Ministerului francez al Sănătății

Ministrul sănătății, Catherine Vautrin, nu a negat existența scrisorii.

„Spitalele se pregătesc constant pentru epidemii, pentru primiri… este perfect normal ca țara să anticipeze crizele, consecințele a ceea ce se întâmplă. Acest lucru face parte din responsabilitatea administrațiilor centrale”, a declarat Vautrin.

Scrisoarea menționează și un program de instruire și propune înființarea de facilități medicale în apropierea porturilor și aeroporturilor pentru a permite repatrierea rapidă a pacienților în țările lor de origine.

Documentul vizează „anticiparea, pregătirea și răspunsul la nevoile de sănătate ale populației, integrând în același timp nevoile specifice ale apărării în domeniul sănătății”.

Contextul internațional pentru pregătirile de război

În iulie, Marea Britanie a publicat o Revizuire Strategică a Apărării care solicită o „abordare la nivelul întregii societăți” pentru securitatea și apărarea britanică.

Țările NATO au convenit să-și sporească cheltuielile pentru apărare, cu un nou obiectiv de a cheltui 5% din PIB până în 2035, împărțit între 3,5% pentru „apărarea de bază” și 1,5% pentru domenii conexe apărării, cum ar fi infrastructura și securitatea cibernetică.

