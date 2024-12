„Până acum, a existat o urgență la nivel municipal, care a fost introdusă prompt de autoritățile din Anapa și din districtul Temriuk în primele zile ale naufragiului, dar am decis să introduc starea de urgență în întreaga regiune începând de astăzi (n.r. – miercuri)”, a transmis guvernatorul regional Veniamin Kondratiev.

Oficialul rus a menționat că deversarea produselor petroliere pe plajele din Anapa și din districtul Temriuk nu se oprește.

„Inițial, conform calculelor oamenilor de știință și specialiștilor, cea mai mare parte a petrolului ar fi trebuit să rămână pe fundul Mării Negre, ceea ce ar fi permis să fie colectat în apă, însă vremea își dictează condițiile, aerul se încălzește și produsele petroliere se ridică la suprafață. Drept urmare, ajung pe plajele noastre”, a continuat Verniamin Kondratiev.

The operational headquarters of Krasnodar explained the discovery of bags with oil sludge buried on the beach in Dzhemete:



„It was due to careless work by heavy machinery drivers that the bags with contaminated soil ended up under a layer of sand.”



Recall, the bags with… pic.twitter.com/CLBPWSslSX