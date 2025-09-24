Inscripția de pe placa dintre cele două statui

O placă amplasată între cele două statui are inscripția: „În onoarea Lunii Prieteniei”, urmată de: „Sărbătorim legătura de durată dintre președintele Donald J. Trump și ‘cel mai apropiat prieten al său, Jeffrey Epstein”.

Plăcile aflate sub reprezentările președintelui și ale lui Epstein citează, de asemenea, un mesaj pe care Trump l-ar fi scris drept cadou de ziua de naștere pentru Jeffrey acum mai bine de două decenii, document pe care democrații din Comitetul pentru Supraveghere și Reformă Guvernamentală al Camerei l-au făcut public la începutul acestei luni, după ce a fost transmis de către averea lui Epstein.

În ultimele luni, administrația Trump a fost criticată de ambele tabere politice pentru modul în care a gestionat informațiile legate de Epstein.

Săptămâna aceasta, The Wall Street Journal a cerut unui judecător să respingă procesul intentat de Trump împotriva publicației din cauza relatărilor despre Epstein, calificând acțiunea drept o amenințare la adresa libertății de exprimare.

„Această cauză trebuie respinsă”, a scris echipa juridică a publicației într-un document depus luni.

„Într-o sfidare a Primului Amendament, președintele Statelor Unite a intentat acest proces pentru a reduce la tăcere un ziar, pentru că acesta a publicat informații care ulterior au fost dovedite ca adevărate prin documente făcute publice de Congres”.

Recomandări Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR

Reacția Casei Albe

Solicitată pentru un comentariu, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, a declarat pentru The Hill într-un e-mail că „liberalii sunt liberi să își irosească banii cum vor, dar nu este o noutate faptul că Epstein îl cunoștea pe Donald Trump, pentru că Donald Trump l-a dat afară pe Epstein din clubul său pentru că era ciudat”.

„Democrații, presa și organizația care își irosește banii pe această statuie știau despre Epstein și victimele lui de ani de zile și nu au făcut nimic pentru a le ajuta, în timp ce președintele Trump cerea transparență – și acum o oferă prin publicarea a mii de pagini de documente”, a adăugat Abigail Jackson.

Cine a fost Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein, un om de afaceri american, a fost acuzat că a condus timp de ani de zile o rețea de trafic sexual în care minore erau recrutate, manipulate și abuzate.

Fetele, unele chiar de 14 ani, erau atrase sub pretexte false și exploatate sexual în reședințele lui din SUA și alte locații. Jeffrey Epstein a murit în 2019 într-o închisoare din New York, după ce s-a sinucis în celulă.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE