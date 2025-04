Reacții la propunerea SUA

Propunerea SUA, prezentată Ucrainei la Paris săptămâna trecută, prevede recunoașterea oficială a Crimeei ca teritoriu rus și ridicarea treptată a sancțiunilor împotriva Moscovei. În schimb, Rusia ar urma să înceteze ostilitățile în Ucraina.

Un consilier al președintelui Zelenski a declarat că propunerile americane includ atât idei acceptabile, cât și inacceptabile pentru Kiev. Un oficial european a caracterizat termenii acordului propus drept „uluitoare”.

Parlamentarul ucrainean Ivanna Klympush-Tsintsadze a criticat dur propunerea: „Dacă ceea ce se raportează în mass-media este adevărat, atunci este atât de trist, cât și periculos. Înseamnă că SUA nu caută o pace justă și durabilă, ci vor să raporteze un fel de armistițiu temporar în dauna concesiilor făcute agresorului – și să prezinte acest lucru ca pe o mare realizare a Statelor Unite.”

Presiune crescută asupra Kievului

Negociatorii europeni se așteaptă să apere interesele Ucrainei la Londra, cerând garanții de securitate și programe de reconstrucție post-război. Totuși, oficialii recunosc în privat că este puțin probabil ca Kievul să recâștige controlul asupra teritoriilor ocupate de Rusia în viitorul apropiat.

Administrația Trump pare tot mai frustrată de ritmul lent al discuțiilor. Secretarul de Stat Marco Rubio a avertizat că președintele ar putea „să treacă mai departe” dacă nu se înregistrează progrese curând.

Implicații ale recunoașterii anexării Crimeei

Experții avertizează că lăsarea Crimeei sub control rus ar avea consecințe grave pentru securitatea europeană. Stefan Meister de la Consiliul German pentru Afaceri Externe a declarat: „Crimeea, în special, este atât de importantă din punct de vedere strategic pentru securitatea europeană încât nu poate exista niciun interes în Europa ca Crimeea să rămână sub controlul rus sau să fie recunoscută sub legea internațională.”

Președintele Zelenski nu a renunțat niciodată la obiectivul de a reintegra Crimeea, dar a recunoscut limitările militare ale țării sale. „Nu avem suficiente forțe pentru a recâștiga Crimeea,” a declarat Zelenski anul trecut. „Armata noastră nu are suficiente forțe. Trebuie să căutăm mijloace diplomatice.”

Liderii europeni s-au implicat mai activ în discuțiile de pace în ultimele săptămâni. Ei vor căuta modalități de a folosi influența lor în favoarea Ucrainei, inclusiv prin folosirea activelor ruse înghețate pentru finanțarea reconstrucției.

Un diplomat al UE a declarat că „este la latitudinea ucrainenilor să decidă dacă acești termeni sunt ceva despre care ar dori să discute”. Totuși, așteptările rămân scăzute pentru progrese semnificative în următoarea rundă de negocieri.

