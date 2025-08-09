Poliția a arestat persoanele care afișau pancarte cu: „Mă opun genocidului, susțin Palestina Action”

Poliția metropolitană a anunțat că a efectuat sute de arestări, considerate unele dintre cele mai importante vreodată realizate în cadrul unei singure manifestații în capitala britanică, pentru „sprijin acordat unei organizații interzise”.

De asemenea, a arestat șapte persoane pentru alte infracțiuni, în special agresiuni împotriva agenților, chiar dacă niciun agent nu a fost rănit grav, a adăugat poliția.

Poliția a precizat că a arestat sau „este în curs de a aresta” toate persoanele care au afișat pancarta „Mă opun genocidului, susțin Palestina Action”.

La fața locului, manifestanții au afișat alte pancarte cu mesaje precum „A acționa împotriva genocidului nu este o crimă” sau „Free Palestine”.

„Este o obligație morală să fim aici”, a declarat pentru AFP Mathilda, care nu a dorit să-și dezvăluie numele.

Războiul din Fâșia Gaza a izbucnit după atacul fără precedent al Hamas asupra Israelului, pe 7 octombrie 2023, care a provocat moartea a 1.219 persoane, majoritatea civili, potrivit unui bilanț al AFP realizat pe baza datelor oficiale israeliene.

Represaliile israeliene au provocat de atunci cel puțin 61.330 de morți în Gaza, majoritatea civili, potrivit cifrelor Ministerului Sănătății din Hamas, considerate fiabile de ONU.

„Dacă vor să mă aresteze, nu voi fugi și nu mă voi ascunde”, a adăugat această femeie de 70 de ani, venită special din Bristol, la vest de Londra, care stătea alături de alți manifestanți cu pancarte în sprijinul grupului interzis.

Palestine Action a fost adăugată la începutul lunii iulie pe lista organizațiilor considerate „teroriste”

„Să ne aresteze pe toți”, a adăugat Richard Bull, un londonez de 42 de ani într-un scaun cu rotile. „Acest guvern a mers prea departe. Nu am nimic de reproșat.”

Numeroase steaguri palestiniene erau vizibile în mulțime, la câțiva pași de care erau aliniate mașini de poliție, a constatat o jurnalistă AFP.

Poliția a avertizat participanții cu privire la „posibilele consecințe penale” ale acțiunilor lor.

Persoanele arestate nu au opus rezistență, multe dintre ele formând un „V” al victoriei cu degetele, sub aplauzele altor manifestanți, a constatat o jurnalistă AFP.

captură video Channel 4 News

Palestine Action a fost adăugată la începutul lunii iulie pe lista organizațiilor considerate „teroriste” în Regatul Unit, după acte de vandalism comise de militanții săi, în special asupra unei baze aeriene.

Grupul Defend Our Juries organizează de atunci manifestații pentru a protesta împotriva acestei interdicții.

„Vom continua atât timp cât guvernul va încerca să reducă la tăcere pe cei care denunță complicitatea sa la crime de război”, a reacționat Defend Our Juries într-un comunicat.

„Suntem deja din ce în ce mai mulți cei care ne pregătim pentru următoarea serie de acțiuni din septembrie.”

„Informații îngrijorătoare”. Alte 200 de persoane fuseseră arestate anterior protestului

Guvernul britanic afirmă că simpatizanții „nu cunosc adevărata natură” a Palestine Action. „Nu este o organizație non-violentă”, a asigurat ministrul de interne Yvette Cooper, afirmând că dispune de „informații îngrijorătoare” despre proiectele acesteia.

Peste 200 de simpatizanți fuseseră deja arestați înainte de manifestația de sâmbătă, potrivit lui Tim Crosland, un reprezentant al Defend Our Juries.

Trei persoane au fost acuzate joi în temeiul legii antiteroriste pentru că și-au exprimat sprijinul față de mișcare, o infracțiune pedepsită cu până la 6 luni de închisoare.

Apartenența la un grup interzis sau incitarea la sprijinirea acestuia poate fi pedepsită cu până la 14 ani de închisoare.

Interdicția face obiectul unei acțiuni în justiție, inițiată de Huda Ammori, cofondatoare în 2020 a acestui grup care se prezenta ca o „rețea de acțiune directă” menită să denunțe „complicitatea britanică” cu statul Israel, în special în ceea ce privește vânzările de arme.

