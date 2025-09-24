Taifunul Ragasa, care în urmă cu câteva zile era cea mai puternică furtună de pe planetă din acest an, a paralizat miercuri centrul financiar Hong Kong și mari zone din sudul Chinei, după ce a traversat insule izolate din Filipine și regiunile muntoase din Taiwan.

Super Typhoon Ragasa is expected to make landfall in China after bringing torrential rain and damaging winds to parts of Taiwan and the Philippines. With evacuations underway, several schools and businesses were closed, and hundreds of flights were canceled in Hong Kong ahead of… pic.twitter.com/B1al5hosGo — AccuWeather (@accuweather) September 24, 2025

Ce a lăsat în urmă taifunul Ragasa

Cu vânturi de forță uragan, furtuna a lăsat în urmă pagube masive, a declanșat alunecări de teren și valuri uriașe, iar acum se îndreaptă spre provincia chineză Guangdong, unde se află orașe mari precum Shenzhen și Guangzhou.

🌀 Super Typhoon Ragasa Update 🌀 Good morning everyone, The power of nature is on full display once again, this time across Taiwan, the Philippines, and now southern China, as Typhoon Ragasa*continues its destructive path. In eastern Taiwans Guangfu, Hualien County,… pic.twitter.com/7OSJgier7f — Kernow Weather Team (@KWTWeather) September 24, 2025

În Taiwan, cel puțin 14 oameni au murit, iar echipele de salvare caută alte 129 de persoane încă dispărute, după ce un baraj natural care reținea un lac format recent s-a prăbușit, eliberând 68 de milioane de tone de apă și inundând localitatea Guangfu.

Recomandări Mihail Șișkin, scriitor rus aflat în exil: „Doar înfrângerea în război i-ar putea motiva pe ruși să răstoarne regimul actual. Vor cere un țar adevărat și victorios”

🚨 Super Typhoon #Ragasa 🇵🇭 Philippines: Made landfall in northern Luzon

—Winds up to 315 km/h

—3 dead, 10k+ displaced

—Power outages, storm surges & landslides reported 🇭🇰 Hong Kong

—Typhoon Signal No. 8 issued

—Flights canceled, schools closed#HongKong #Philippines #sstvi pic.twitter.com/9j2KjnAXD3 — GlobeUpdate (@Globupdate) September 23, 2025

Videoclipurile din orașul aflat în județul montan Hualien arată un torente de apă care a năvălit pe străzi, mașini luate de viituri și locuitori refugiați la etajele superioare, în timp ce casele erau inundate.

Barajul natural se formase după o alunecare de teren în iulie, iar autoritățile avertizaseră de săptămâni întregi că lacul ar putea refula până în octombrie.

La o conferință de presă de miercuri, oficialii au declarat că evaluările au arătat că nu era fezabilă dragarea, devierea sau eliminarea barajului, așa că au ales să monitorizeze situația.

The International Space Station just flew right over the eye of Super Typhoon Ragasa. Spectacular view from space. pic.twitter.com/vuRiySmkUD — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 22, 2025

Înainte de sosirea taifunului, autoritățile au emis multiple avertismente și recomandări de evacuare pentru locuitorii care puteau fi afectați în cazul revărsării lacului.

Însă prognoza lor pentru octombrie nu a luat în calcul ploile torențiale, iar un taifun puternic putea accelera procesul, a explicat Kuo-Lung Wang, profesor la Universitatea Națională Chi Nan din Taiwan.

Un pod important din Hualien a fost, de asemenea, măturat de ape după ruperea barajului natural.

Super Typhoon Ragasa is ripping in Hong Kong. pic.twitter.com/BcuyYCRm8Y — WxChasing- Brandon Clement (@bclemms) September 23, 2025

Sudul Chinei, lovit în plin de taifunul Ragasa

Filipine, Taiwan și sudul Chinei sunt lovite anual de mai multe taifunuri, dar criza climatică provocată de om face ca furtunile să fie mai imprevizibile și mai violente.

Pe măsură ce furtuna se apropia de centrul financiar internațional Hong Kong miercuri dimineață, a adus cu ea rafale care au doborât copaci și au smuls schele de pe clădiri, atingând viteze maxime de 168 km/h.

People tying down their cars in Hong Kong as typhoon approaches. Really.

*borrowed pics#TyphoonRagasa pic.twitter.com/Yze0lnQhdV — Flank. (@blurredfrank) September 23, 2025

Un reporter CNN aflat la fața locului a văzut valurile mării izbindu-se de trotuarul din apropierea portului emblematic al orașului.

Recomandări Chinezii lansează un rival pentru Dacia Duster în România. Modelul face ravagii în Australia și are un preț imbatabil

Un videoclip distribuit pe rețelele sociale arată cum valurile au spart ușile de sticlă ale unui hotel de lux de pe litoral, apa năvălind în lobby și doborând oamenii la pământ.

This happened at the Fullerton Hotel Ocean Park in Hong Kong a couple hours ago. I have never seen anything like this before. I was up at 4 am taping my windows because water was just pouring in… Ragasa is indeed a super Typhoon 🌀… pic.twitter.com/O59FJbGLsE — Eric Yeung 👍🚀🌕 (@KingKong9888) September 24, 2025

Vânturile au determinat Hong Kong și Macao – unde locuiesc împreună peste 8 milioane de oameni – să emită cel mai ridicat nivel de alertă pentru uragan.

Școlile, afacerile și transportul public au fost în mare parte suspendate, inclusiv aeroportul închis, unul dintre cele mai aglomerate din Asia. Observatorul din Hong Kong a avertizat că valurile pot ajunge la patru metri în unele zone.

Și alte orașe de pe coasta sudică a Chinei s-au pregătit pentru impact, autoritățile declanșând măsuri de protecție împotriva valurilor uriașe și alunecărilor de teren.

Violent Typhoon Ragasa and Neoguri from the International @Space_Station. Sept 21, 2025 0437 GMT. Nikon Z9 | 24/50-500mm. From orbit, the view is breathtaking, but on the ground, this storm brings real danger and hardship. Thoughts are with everyone in its path, and with the… pic.twitter.com/PESFnPhYIC — Jonny Kim (@JonnyKimUSA) September 23, 2025

Provincia Guangdong, din sudul țării, a evacuat 1,89 milioane de oameni până marți seară, potrivit Departamentului de Management al Situațiilor de Urgență.

Peste 10.000 de nave au fost mutate în ape sigure pentru a evita furtuna, iar 38.000 de pompieri sunt în stare de alertă, conform agenției de stat Xinhua.

Imagini din Shenzen, oraș situat imediat la nord de Hong Kong, arată valuri masive izbindu-se de un parc de pe litoral marți noapte, în timp ce rafalele atingeau 181 km/h.

🇲🇴 🌀 Video of flooding in Macao from Super Typhoon Ragasa. pic.twitter.com/ourIBN7T8D — Aaron Busch (@tripperhead) September 24, 2025

Shenzen, o regiune obișnuită cu taifunurile

Deși Shenzen este dens populată, cu zeci de milioane de locuitori potențial afectați, ea este și bine pregătită.

Orașele de pe coastă se află frecvent pe traiectoria furtunilor și au dezvoltat infrastructuri sofisticate de protecție – inclusiv o rețea de drenaj în valoare de 3,8 miliarde de dolari, care a salvat Hong Kong de inundații ce, în trecut, provocau numeroase victime și distrugeri pe scară largă.

Anul acesta a fost deosebit de activ. Hong Kong are în mod normal aproximativ șase taifunuri pe an, dar Ragasa este deja al nouălea din 2025, potrivit Universității Orașului Hong Kong.

Heavy rain from Super Typhoon Ragasa burst a lake on the east coast of Taiwan, with the deluge breaking a bridge and causing flooding in surrounding villages pic.twitter.com/uOpJFPETi8 — Reuters (@Reuters) September 23, 2025

Când furtuna – cunoscută și sub numele de taifunul Nando – a atins pentru prima dată uscatul în nordul Filipinelor, era echivalentul unui uragan de categoria 5, atât de masiv încât putea fi observat cu ușurință din spațiu, imaginile satelitare arătând ochiul furtunii în mijlocul unui uriaș nor alb.

Între timp s-a mai slăbit puțin, dar un alt taifun, numit Opong, se intensifică acum în Filipine, în urma lui Ragasa, iar sezonul taifunurilor este încă departe de a se încheia.

Până acum, patru oameni au murit în Filipine, cazurile fiind încă verificate, potrivit Agenției de Știri de Stat din Filipine.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE