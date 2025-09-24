Taifunul Ragasa, care în urmă cu câteva zile era cea mai puternică furtună de pe planetă din acest an, a paralizat miercuri centrul financiar Hong Kong și mari zone din sudul Chinei, după ce a traversat insule izolate din Filipine și regiunile muntoase din Taiwan.

Ce a lăsat în urmă taifunul Ragasa

Cu vânturi de forță uragan, furtuna a lăsat în urmă pagube masive, a declanșat alunecări de teren și valuri uriașe, iar acum se îndreaptă spre provincia chineză Guangdong, unde se află orașe mari precum Shenzhen și Guangzhou.

În Taiwan, cel puțin 14 oameni au murit, iar echipele de salvare caută alte 129 de persoane încă dispărute, după ce un baraj natural care reținea un lac format recent s-a prăbușit, eliberând 68 de milioane de tone de apă și inundând localitatea Guangfu.

Mihail Șișkin, scriitor rus aflat în exil: „Doar înfrângerea în război i-ar putea motiva pe ruși să răstoarne regimul actual. Vor cere un țar adevărat și victorios”
Recomandări
Mihail Șișkin, scriitor rus aflat în exil: „Doar înfrângerea în război i-ar putea motiva pe ruși să răstoarne regimul actual. Vor cere un țar adevărat și victorios”

Videoclipurile din orașul aflat în județul montan Hualien arată un torente de apă care a năvălit pe străzi, mașini luate de viituri și locuitori refugiați la etajele superioare, în timp ce casele erau inundate.

Barajul natural se formase după o alunecare de teren în iulie, iar autoritățile avertizaseră de săptămâni întregi că lacul ar putea refula până în octombrie.

La o conferință de presă de miercuri, oficialii au declarat că evaluările au arătat că nu era fezabilă dragarea, devierea sau eliminarea barajului, așa că au ales să monitorizeze situația.

Înainte de sosirea taifunului, autoritățile au emis multiple avertismente și recomandări de evacuare pentru locuitorii care puteau fi afectați în cazul revărsării lacului.

Însă prognoza lor pentru octombrie nu a luat în calcul ploile torențiale, iar un taifun puternic putea accelera procesul, a explicat Kuo-Lung Wang, profesor la Universitatea Națională Chi Nan din Taiwan.

Un pod important din Hualien a fost, de asemenea, măturat de ape după ruperea barajului natural.

Sudul Chinei, lovit în plin de taifunul Ragasa

Filipine, Taiwan și sudul Chinei sunt lovite anual de mai multe taifunuri, dar criza climatică provocată de om face ca furtunile să fie mai imprevizibile și mai violente.

Pe măsură ce furtuna se apropia de centrul financiar internațional Hong Kong miercuri dimineață, a adus cu ea rafale care au doborât copaci și au smuls schele de pe clădiri, atingând viteze maxime de 168 km/h.

Un reporter CNN aflat la fața locului a văzut valurile mării izbindu-se de trotuarul din apropierea portului emblematic al orașului.

Chinezii lansează un rival pentru Dacia Duster în România. Modelul face ravagii în Australia și are un preț imbatabil
Recomandări
Chinezii lansează un rival pentru Dacia Duster în România. Modelul face ravagii în Australia și are un preț imbatabil

Un videoclip distribuit pe rețelele sociale arată cum valurile au spart ușile de sticlă ale unui hotel de lux de pe litoral, apa năvălind în lobby și doborând oamenii la pământ.

Vânturile au determinat Hong Kong și Macao – unde locuiesc împreună peste 8 milioane de oameni – să emită cel mai ridicat nivel de alertă pentru uragan.

Școlile, afacerile și transportul public au fost în mare parte suspendate, inclusiv aeroportul închis, unul dintre cele mai aglomerate din Asia. Observatorul din Hong Kong a avertizat că valurile pot ajunge la patru metri în unele zone.

Și alte orașe de pe coasta sudică a Chinei s-au pregătit pentru impact, autoritățile declanșând măsuri de protecție împotriva valurilor uriașe și alunecărilor de teren.

Provincia Guangdong, din sudul țării, a evacuat 1,89 milioane de oameni până marți seară, potrivit Departamentului de Management al Situațiilor de Urgență.

Peste 10.000 de nave au fost mutate în ape sigure pentru a evita furtuna, iar 38.000 de pompieri sunt în stare de alertă, conform agenției de stat Xinhua.

Imagini din Shenzen, oraș situat imediat la nord de Hong Kong, arată valuri masive izbindu-se de un parc de pe litoral marți noapte, în timp ce rafalele atingeau 181 km/h.

Shenzen, o regiune obișnuită cu taifunurile

Deși Shenzen este dens populată, cu zeci de milioane de locuitori potențial afectați, ea este și bine pregătită.

Orașele de pe coastă se află frecvent pe traiectoria furtunilor și au dezvoltat infrastructuri sofisticate de protecție – inclusiv o rețea de drenaj în valoare de 3,8 miliarde de dolari, care a salvat Hong Kong de inundații ce, în trecut, provocau numeroase victime și distrugeri pe scară largă.

Anul acesta a fost deosebit de activ. Hong Kong are în mod normal aproximativ șase taifunuri pe an, dar Ragasa este deja al nouălea din 2025, potrivit Universității Orașului Hong Kong.

Când furtuna – cunoscută și sub numele de taifunul Nando – a atins pentru prima dată uscatul în nordul Filipinelor, era echivalentul unui uragan de categoria 5, atât de masiv încât putea fi observat cu ușurință din spațiu, imaginile satelitare arătând ochiul furtunii în mijlocul unui uriaș nor alb.

Între timp s-a mai slăbit puțin, dar un alt taifun, numit Opong, se intensifică acum în Filipine, în urma lui Ragasa, iar sezonul taifunurilor este încă departe de a se încheia.

Până acum, patru oameni au murit în Filipine, cazurile fiind încă verificate, potrivit Agenției de Știri de Stat din Filipine.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
CCR va amâna miercuri verdictul privind pensiile speciale ale magistraților, proiect pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea - SURSE
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
„Viața e atât de frumoasă și totuși ciudată!” Se pregătește Daciana Sârbu de măritiș, după divorțul de Ponta? Neașteptat ce a spus acum, la 48 de ani, despre o nouă căsătorie
Unica.ro
„Viața e atât de frumoasă și totuși ciudată!” Se pregătește Daciana Sârbu de măritiș, după divorțul de Ponta? Neașteptat ce a spus acum, la 48 de ani, despre o nouă căsătorie
Anda Adam, protagonista unui nou moment controversat la Asia Express. De ce ea și soțul ei au vrut să se retragă din emisiune: „Ne-am enervat, am scos lavaliera…”
Elle.ro
Anda Adam, protagonista unui nou moment controversat la Asia Express. De ce ea și soțul ei au vrut să se retragă din emisiune: „Ne-am enervat, am scos lavaliera…”
gsp
La 64 de ani, legenda fotbalului mondial a apărut la braț cu iubita de 26 de ani, la Gala Balonului de Aur
GSP.RO
La 64 de ani, legenda fotbalului mondial a apărut la braț cu iubita de 26 de ani, la Gala Balonului de Aur
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
GSP.RO
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
Parteneri
Cumplit, nu și el! Celebrul om de televiziune a făcut anunțul grav: are cancer! E supervedetă și om de afaceri, dar întâi de toate e tată și soț! Cel mai mic dintre copiii săi nu are nici 2 ani
Libertateapentrufemei.ro
Cumplit, nu și el! Celebrul om de televiziune a făcut anunțul grav: are cancer! E supervedetă și om de afaceri, dar întâi de toate e tată și soț! Cel mai mic dintre copiii săi nu are nici 2 ani
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Avantaje.ro
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă
Tvmania.ro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă

Alte știri

Amenințări cu atac armat pe adresa mai multor școli și spitale: „Pregătiți-vă psihic pentru ceea ce urmează”
BREAKING NEWS
Știri România 09:26
Amenințări cu atac armat pe adresa mai multor școli și spitale: „Pregătiți-vă psihic pentru ceea ce urmează”
Poluare masivă în București după incendiul la depozitul Antrefrig. Senzorii au înregistrat valori alarmante. „Miroase ca un mix între păcură și sulf”
Știri România 08:45
Poluare masivă în București după incendiul la depozitul Antrefrig. Senzorii au înregistrat valori alarmante. „Miroase ca un mix între păcură și sulf”
Parteneri
„Șeful banilor” din PE explică „șiretlicul” privind fondurile europene pentru România: „60 de miliarde de euro sunt, real, mai puțin decât 46 de miliarde”
Adevarul.ro
„Șeful banilor” din PE explică „șiretlicul” privind fondurile europene pentru România: „60 de miliarde de euro sunt, real, mai puțin decât 46 de miliarde”
Gigi Becali, subiectul principal în Olanda înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Haos în România! Patronul intervine!”
Fanatik.ro
Gigi Becali, subiectul principal în Olanda înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Haos în România! Patronul intervine!”
Cum poate liniștea să ne vindece mintea și corpul. Concluziile unor studii surprinzătoare
Financiarul.ro
Cum poate liniștea să ne vindece mintea și corpul. Concluziile unor studii surprinzătoare

Monden

Mara Bănică, dezamăgită de Anda Adam la Asia Express 2025: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
Stiri Mondene 09:26
Mara Bănică, dezamăgită de Anda Adam la Asia Express 2025: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
Roxana Nemeș a născut. Prima imagine cu gemenii vedetei: „Cea mai mare binecuvântare a vieții noastre”
Stiri Mondene 09:17
Roxana Nemeș a născut. Prima imagine cu gemenii vedetei: „Cea mai mare binecuvântare a vieții noastre”
Parteneri
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Elle.ro
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Parteneri
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
TVMania.ro
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Reacţia unei turiste străine în Biserica Neagră din Braşov. Peste 300.000 de oameni vizitează anual monumentul
ObservatorNews.ro
Reacţia unei turiste străine în Biserica Neagră din Braşov. Peste 300.000 de oameni vizitează anual monumentul
Știrea momentului în România! Nicușor Dan a luat cea mai importantă decizie a mandatului său de până acum! Tensiune maximă la vârful statului! Ce urmează pentru guvernare?
Libertateapentrufemei.ro
Știrea momentului în România! Nicușor Dan a luat cea mai importantă decizie a mandatului său de până acum! Tensiune maximă la vârful statului! Ce urmează pentru guvernare?
Parteneri
„Mamă, e ceva incredibil aici!” » Ce echipă din Liga 1 i-a furat inima antrenoarei-patroană din România
GSP.ro
„Mamă, e ceva incredibil aici!” » Ce echipă din Liga 1 i-a furat inima antrenoarei-patroană din România
Mircea Lucescu, investiție de peste 17 milioane de euro
GSP.ro
Mircea Lucescu, investiție de peste 17 milioane de euro
Parteneri
Incendiul din Sectorul 2. 14 autospeciale ale pompierilor se află în continuare la fața locului
Mediafax.ro
Incendiul din Sectorul 2. 14 autospeciale ale pompierilor se află în continuare la fața locului
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
StirileKanalD.ro
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
Pedepse usturătoare pentru șoferii care au filmat cum un bărbat a murit într-o Dacie pe o autostradă din Germania
KanalD.ro
Pedepse usturătoare pentru șoferii care au filmat cum un bărbat a murit într-o Dacie pe o autostradă din Germania

Politic

CCR va amâna miercuri verdictul privind pensiile speciale ale magistraților, proiect pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea - SURSE
Politică 23 sept.
CCR va amâna miercuri verdictul privind pensiile speciale ale magistraților, proiect pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea – SURSE
Ilie Bolojan a decis. Alimentele de bază vor rămâne cu adaos plafonat încă 6 luni. Hotărârea, luată în coaliția PNL-PSD-USR-UDMR
Politică 23 sept.
Ilie Bolojan a decis. Alimentele de bază vor rămâne cu adaos plafonat încă 6 luni. Hotărârea, luată în coaliția PNL-PSD-USR-UDMR
Parteneri
Exclusiv - Angajații primăriilor, formare profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Spotmedia.ro
Exclusiv - Angajații primăriilor, formare profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Câți bani a cheltuit Ilie Bolojan de când e premierul României. Comparație cu Marcel Ciolacu
Fanatik.ro
Câți bani a cheltuit Ilie Bolojan de când e premierul României. Comparație cu Marcel Ciolacu
Pământul pare să mai aibă o Lună. Și nu de ieri, de azi!
Spotmedia.ro
Pământul pare să mai aibă o Lună. Și nu de ieri, de azi!