Cum s-a produs accidentul mortal

Tragedia cumplită a lovit o familie din Ugrinovci, Serbia. Doi frați, Petar (19 ani) și Lazar (17 ani), și-au pierdut viața într-un accident rutier teribil. Potrivit publicației sârbe Blic, parte a Ringier Media International, accidentul s-a produs pe drumul principal Ugrinovci-Batajnica. Potrivit sursei citate, tragedia a avut loc pe strada Zemunska din Ugrinovci.

Cei doi frați se deplasau cu un autoturism Opel Corsa când s-au ciocnit frontal cu un camion condus de un bărbat în vârstă de 50 de ani. Impactul a fost atât de puternic încât tinerii au murit pe loc.

O localnică a declarat pentru Blic: „Asta e o mare tragedie! Doi copii din casă au murit, au pierit, nu mai sunt”. Conform mărturiei acesteia, frații se îndreptau spre locul de muncă al tatălui lor, care lucrează la un centru de inspecție tehnică. Intenția lor era să-i aducă niște becuri.

„Bieții părinți! Copiii au plecat înainte de accident spre serviciul tatălui, care lucrează la inspecția tehnică, chipurile să-i aducă niște becuri. S-au urcat în Corsa, dar n-au mai ajuns. S-a întâmplat accidentul. Mergeau prea repede, inițial s-a crezut că au depășit camionul în curbă și așa au ajuns sub el pentru că le-a apărut o mașină din sens opus, dar mai târziu s-a stabilit că au îndreptat curba și s-au izbit direct de camion”, a relatat femeia.

Momente sfâșietoare la locul accidentului

Tatăl copiilor i-a sunat să vadă unde sunt, dar aceștia nu au răspuns. Îngrijorat, bărbatul s-a urcat într-un autobuz pentru a merge acasă să ia becurile. În drum, a văzut accidentul. Jurnaliștii sârbi relatează că bărbatul a coborât din autobuz și a spus șoferului: „Te rog, lasă-mă să văd dacă copiii mei sunt în viață!”.

În același timp, și mama băieților a ajuns la locul tragediei. Aflând vestea, femeia și-a pierdut conștiența și a fost transportată la spital de ambulanță.

O familie greu încercată

Părinții îndurerați mai au trei copii – doi băieți și o fată. Conform sursei citate, cei doi fii joacă fotbal și se află la un cantonament.

„Imaginați-vă cum să le spui acum copiilor că și-au pierdut frații”, a adăugat localnica.

Familia s-a mutat în Ugrinovci în urmă cu câțiva ani, venind din sudul Serbiei, din Bujanovac.

Anchetă deschisă de autorități după accident

Parchetul de pe lângă Tribunalul din Belgrad a dispus efectuarea autopsiei victimelor și verificări tehnice ale vehiculelor implicate.

De asemenea, șoferul camionului a fost supus mai multor analize, inclusiv testului de alcoolemie.

Întreaga comunitate din Ugrinovci este șocată de această tragedie și împărtășește durerea familiei greu încercate.

