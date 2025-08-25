Şoferul, un cetăţean ucrainean de 29 de ani, nu a putut prezenta documente de provenienţă pentru dispozitive.

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Politiei de Frontieră Vicovu de Sus au descoperit ascunse, în pereţii laterali ai unui microbuz, aproximativ 200 de telefoane mobile pentru care şoferul nu a putut prezenta documente de provenienţă”, a anunțat Poliția de Frontieră în cadrul unui comunicat.

În timpul controlului de frontieră, o echipă mixtă formată din poliţişti de frontieră şi inspectori vamali a efectuat verificarea amănunţită a vehiculului. Aceştia au identificat 197 de telefoane mobile ascunse.

Autorităţile au confiscat atât telefoanele, cât şi microbuzul. Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate se ridică la 750.000 lei.

Bunurile, în valoare de 700.000 de lei şi microbuzul, estimat la 50.000 de lei au fost ridicate şi indisponibilizate de către colegii noştri suceveni în vederea continuării cercetărilor.

În urma acestui incident, s-a deschis un dosar penal pentru contrabandă. Investigaţiile continuă pentru a determina originea telefoanelor şi posibilele conexiuni cu reţele de contrabandă transfrontalieră.

