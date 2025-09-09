Ce pot conține mesajele

„Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează contribuabilii referitor la reapariţia unor mesaje false transmise în numele instituţiei, utilizând adresa de e-mail info@anaf.io. Aceste mesaje NU sunt emise de ANAF şi urmăresc să inducă în eroare destinatarii”, informează ANAF.

Mesajele false pot conţine informaţii înşelătoare, solicitări nejustificate sau linkuri periculoase care pot pune în pericol securitatea datelor personale şi financiare ale contribuabililor.

De asemenea, ANAF evidențiază faptul că:

ANAF interacţionează cu contribuabilii fie prin Spaţiul Privat Virtual (SPV), platforma oficială securizată, fie prin Poşta Română cu confirmare de primire. ANAF nu solicită informaţii personale sau financiare prin adrese de e-mail neoficiale.

Recomandări pentru a nu pica în capcană

Totodată, ANAF recomandă ignorarea şi ștergerea mesajelor provenite de la adresa info@anaf.io sau alte surse suspecte. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu acceseze link-uri sau să nu descarce fişiere din astfel de mesaje.

ANAF menționează că pentru informaţii fiscale cu caracter general, contribuabilii pot apela CALL CENTER ANAF la numărul 031.40.39.160.

Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. ANAF a făcut un astfel de avertisment și în luna martie 2025.

