Principiul „banalității radicale”

Dr. Robin Corbet, cercetător la Universitatea din Maryland și Centrul Spațial Goddard al NASA, a dezvoltat această teorie numită „principiul banalității radicale”. Aceasta respinge ideea extratereștrilor cu tehnologii incredibil de avansate.

„Ideea este că sunt mai avansați, dar nu cu mult mai avansați. E ca și cum ar avea un iPhone 42 în loc de iPhone 17”, explică dr. Corbet, citat de The Guardian.

Teoria susține că în galaxia noastră ar exista un număr modest de civilizații cu tehnologii nu mult superioare nouă. Acestea ar fi explorat pentru o vreme vecinătatea lor cosmică, dar s-ar fi plictisit și ar fi renunțat, făcându-le greu de detectat.

Explicația „Marii Tăceri”

Această ipoteză încearcă să explice așa-numita „Mare Tăcere” sau paradoxul Fermi – discrepanța dintre lipsa dovezilor convingătoare ale civilizațiilor extraterestre și probabilitatea existenței lor într-un univers vast și vechi.

Majoritatea teoriilor anterioare îi păreau exotice lui Corbet. Poate extratereștrii erau prea avansați pentru a fi detectați? Poate Pământul era un „zoo cosmic” pe care extratereștrii au convenit să-l lase în pace?

În schimb, principiul banalității radicale propune că civilizațiile extraterestre ar atinge un platou tehnologic nu mult peste capacitățile noastre actuale.

„Nu au călătorii mai rapide decât lumina, nu au mașini bazate pe energie întunecată sau materie întunecată sau găuri negre. Nu folosesc noi legi ale fizicii”, spune Corbet.

Implicații pentru căutarea vieții extraterestre

Căutarea inteligenței extraterestre (SETI) s-a concentrat pe detectarea „tehnosemnăturilor” – semne ale unor tehnologii avansate. Însă teoria lui, Corbet sugerează că ar trebui să ne așteptăm la semne mai subtile.

Civilizațiile extraterestre ar putea avea dificultăți în a menține „faruri” laser puternice timp de milioane de ani. Nu ar călători între planete cu ușurință. După explorarea galaxiei cu sonde robotice, s-ar putea plictisi de informațiile primite și ar renunța la explorarea spațiului.

Perspective diferite

Prof. Michael Garrett, director al Centrului de Astrofizică Jodrell Bank, apreciază „perspectiva proaspătă” a teoriei, dar are rezerve: „Proiectează o apatie foarte umană asupra restului cosmosului. Mi-e greu să cred că toată viața inteligentă ar fi atât de uniform plictisitoare”, spune el, citat de The Guardian.

Garrett promovează o altă teorie: civilizațiile post-biologice ar putea avansa atât de rapid încât ar depăși capacitatea noastră de a le percepe.

Prof. Michael Bohlander, expert în politica SETI, sugerează că dovezile ar fi putut ajunge deja la noi sub forma fenomenelor aeriene neidentificate (UAP).

Dezbaterea rămâne deschisă, iar natura ar putea avea încă surprize pentru noi. Căutarea continuă, iar fiecare teorie nouă ne aduce mai aproape de a înțelege locul nostru în Univers.

12 motive neobișnuite pentru care nu am găsit extratereștri

Deși știm că există milioane de planete potențial locuibile în univers, nu am găsit încă nicio urmă de viață extraterestră.

Potrivit Live Science, există mai multe teorii care încearcă să explice acest paradox:

Universul nostru ar putea să nu fie prielnic vieții

O teorie sugerează că universul nostru nu are condițiile optime pentru apariția vieții. Un studiu din 2024 a comparat rata de formare a stelelor din universul nostru cu cea din universuri paralele ipotetice.

Cercetătorii au concluzionat că universul nostru are mai puține stele decât ar putea avea, ceea ce înseamnă mai puține locuri unde ar putea apărea viața extraterestră.

Această teorie este intens contestată, deoarece doar Calea Lactee conține între 200 și 400 de miliarde de stele și cel puțin 100 de miliarde de planete.

Extraterești care plutesc în spațiu

O altă ipoteză, prezentată într-un studiu din 2024, sugerează că extratereștrii ar putea supraviețui plutind liber în spațiu, fără a avea nevoie de o planetă. Cercetătorii ne spun să ne imaginăm o colonie de organisme de până la 100 de metri, înconjurată de o cochilie transparentă care ar menține temperatura și presiunea necesare vieții.

Ascunși în oceane subterane

Viața extraterestră ar putea fi ascunsă în oceane subterane ale unor planete înghețate. Fizicianul NASA Alan Stern consideră că aceste lumi acvatice secrete ar putea oferi condiții ideale pentru evoluția vieții, protejate de condițiile ostile de la suprafață.

Prizonieri pe „super-Pământuri”

O teorie sugerează că extratereștrii ar putea exista pe planete de tip «super-Pământ», cu o masă de până la 10 ori mai mare decât a Pământului. Însă gravitația puternică a acestor planete ar face aproape imposibilă lansarea de rachete și explorarea spațiului.

Căutăm în locuri greșite

Futuristul Seth Shostak susține că ar trebui să căutăm roboți, nu ființe organice. El argumentează că orice societate extraterestră suficient de avansată pentru a inventa radioul ar fi creat, în câteva secole, succesori artificiali, AI sau clone.

I-am găsit deja, dar nu ne-am dat seama

Un studiu psihologic sugerează că ideile preconcepute despre cum ar arăta extratereștrii ne-ar putea împiedica să-i recunoaștem. Cercetătorii au descoperit că participanții la un experiment nu au observat un om într-un costum de gorilă ascuns în imagini ale unor planete.

Oamenii vor distruge extratereștrii

Fizicianul Alexander Berezin propune o teorie sumbră: prima civilizație care atinge capacitatea de călătorie interstelară va eradica inevitabil toată competiția în expansiunea sa. Acest lucru s-ar putea întâmpla chiar fără intenție, așa cum o echipă de construcții demolează un mușuroi de furnici.

Schimbările climatice i-au ucis

Astrofizicianul Adam Frank a realizat simulări care arată că o civilizație extraterestră avansată ar avea șanse mari să se autodistrugă prin epuizarea resurselor planetei și schimbări climatice catastrofale.

Energia curată nu i-a salvat

Un studiu teoretic din 2024 sugerează că chiar și o civilizație extraterestră care ar folosi 100% energie regenerabilă ar produce suficientă căldură reziduală pentru a declanșa schimbări climatice dezastruoase în aproximativ 1.000 de ani de la revoluția industrială.

Evoluție prea lentă

O teorie propune că planetele potențial locuibile sunt instabile în primele stadii, oferind o fereastră de timp limitată pentru evoluția vieții. Dacă viața nu evoluează suficient de rapid, planeta poate deveni nelocuibilă.

Energia întunecată ne separă

Expansiunea accelerată a universului ar putea face ca, în câteva trilioane de ani, să nu mai putem observa sau accesa galaxii îndepărtate. Acest lucru ne-ar limita dramatic șansele de a descoperi și întâlni extratereștri.

Noi suntem extratereștrii

O teorie controversată sugerează că viața de pe Pământ ar fi putut fi «însămânțată» de meteoriți purtători de bacterii de pe alte lumi. Deși nu există dovezi concrete, unii susțin că octopozii, tardigradele sau chiar oamenii ar putea avea origini extraterestre.

În ciuda acestor teorii fascinante, întrebarea lui Fermi rămâne fără răspuns: Unde sunt toți?

Loto 6/49 din 16 octombrie 2025. Report de peste 7,91 milioane de euro la 6/49, categoria I
Știri România 09:30
Loto 6/49 din 16 octombrie 2025. Report de peste 7,91 milioane de euro la 6/49, categoria I
Șefa Spitalului Militar, vizată de procurorii DNA: Florentina Ioniță, acuzată de abuzuri și câștiguri nejustificate din proiecte europene
Știri România 08:56
Șefa Spitalului Militar, vizată de procurorii DNA: Florentina Ioniță, acuzată de abuzuri și câștiguri nejustificate din proiecte europene
Dan Alexa s-a dus la Alex Bodi acasă, după ce a fost înșelat de soție: „Se vedea că e agitat”. Cum a decurs întâlnirea dintre cei doi
Stiri Mondene 09:35
Dan Alexa s-a dus la Alex Bodi acasă, după ce a fost înșelat de soție: „Se vedea că e agitat”. Cum a decurs întâlnirea dintre cei doi
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după nouă luni de relație. Ce s-a întâmplat între starul în vârstă de 63 de ani și actrița de 37 de ani
Stiri Mondene 09:33
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după nouă luni de relație. Ce s-a întâmplat între starul în vârstă de 63 de ani și actrița de 37 de ani
Consilierii „speciali” din echipa lui Bolojan: pensii de 8.000 de lei și salarii de 7.000 de lei, mulți veniți din SRI, MApN și SPP
Politică 08:32
Consilierii „speciali” din echipa lui Bolojan: pensii de 8.000 de lei și salarii de 7.000 de lei, mulți veniți din SRI, MApN și SPP
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
Politică 15 oct.
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
