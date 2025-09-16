Potrivit Agerpres, data limită este 27 septembrie 2025.

Cererile pot fi depuse online, prin aplicația EPIDS, la oficiile poștale sau la primării. Tichetul este destinat pentru acoperirea facturilor de energie electrică din iulie și august 2025.

Solicitanții trebuie să furnizeze date de identificare personale și ale membrilor familiei. În unele cazuri, sunt necesare și informații despre venituri. Pensionarii din sistemul național sunt exceptați de la menționarea veniturilor.

Este esențial să se introducă codul POD al locului de consum și codul de client al contractului de energie electrică. Aceste informații se găsesc pe factura de energie.

ANPIS subliniază importanța completării corecte a cererii. Utilizarea diacriticelor, ordinea corectă a numelui și prenumelui, și introducerea corectă a CNP-ului sunt cruciale pentru validarea cererii.

„Recomandăm depunerea cererilor cât mai repede, pentru a nu pierde sprijinul pentru plata facturilor din iulie-august 2025”, se precizează în comunicat.

Pentru informații suplimentare, cetățenii pot contacta Call-center-ul ANPIS la numărul 021.9309 sau prin e-mail, la sprijinenergie@mmanpis.ro.

