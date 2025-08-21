Programul se adresează persoanelor și familiilor cu venituri reduse

Tichetele sunt destinate exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică. Cererea pentru obținerea acestui beneficiu se depune o singură dată, prin intermediul platformei EPIDS.

Pentru decontarea facturilor aferente lunilor iulie și august 2025, solicitările trebuie transmise până la data de 27 septembrie 2025.

„Sprijinul pentru plata energiei înseamnă siguranța că lumina rămâne aprinsă și căldura nu lipsește din casele celor care au nevoie. Platforma digitală lansată astăzi (20 august 2025 n.r.) poate fi folosită direct de beneficiari, dar și de reprezentanții primăriilor și ai Poștei Române, care îi vor ajuta pe românii fără competențe digitale să utilizeze sistemul electronic. Un stat responsabil este acela care are grijă de oamenii săi atunci când le este cel mai greu. Tichetele de energie sunt o garanție a solidarității.”, a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei, într-un comunicat de presă.

Persoanele care beneficiază de acest sprijin financiar

Schema de sprijin pentru plata facturilor la energie electrică, stabilită de Guvernul condus de Ilie Bolojan, a fost aprobată la sfârșitul lunii iunie. Noua lege prevede că peste două milioane de gospodării vor primi vouchere de 50 de lei pe lună, până în martie 2026. Totuși, nu toți românii vor beneficia de acest ajutor. Beneficiarii trebuie să aibă venituri sub 2.000 lei/lună (persoane singure) sau sub 1.800 lei/lună (pe membru de familie).

Românii cu venituri mici sunt considerați persoanele singure cu un venit net lunar de maximum 1.940 lei, respectiv familiile cu un venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei.

Tichetul de energie nu poate fi transferat, vândut sau utilizat pentru altă adresă decât cea pentru care a fost acordat. Peste 2,1 milioane de gospodării din întreaga țară vor putea accesa acest sprijin, transmite Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Voucherele de energie sunt emise lunar în format electronic, prin intermediul Poștei Române, fără comisioane sau costuri suplimentare aplicate beneficiarilor, și acoperă doar o parte din valoarea facturilor, reprezentând un ajutor parțial, ci nu unul integral.

Cu toate acestea, la aproape două luni după ce Guvernul a decis să acorde vouchere sub formă de carduri de energie, Poșta Română a anunțat că angajații ei nu au fost instruiți cum să lucreze pe site-ul EPIDS, destinat depunerii cererilor și acordării sprijinului pentru plata facturilor la energie.

„Până la data de 20.08.2025, Compania Națională „Poșta Română” nu a primit informații referitoare la modalitatea de operare a aplicației EPIDS (dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale – STS). De asemenea, convenția cu Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) nu este semnată de niciuna dintre părți și nu a fost transmis nici formularul de înscriere a beneficiarilor în program. În plus, salariații Poștei Române nu au fost instruiți cu privire la acest proiect”, a transmis Poșta Română.

Cum se obțin voucherele de energie

Cererea pentru voucherele de energie se poate depune online, prin aplicația EPIDS, care este gestionată și pusă la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Pentru cei care nu au acces la internet, autoritățile locale și oficiile poștale vor oferi sprijin la completarea solicitării.

Aplicația informatică EPIDS, destinată acordării voucherelor pentru plata facturilor la energie este accesibilă, începând de miercuri, 20 august. Persoanele eligibile pentru sprijinul financiar pot depune cereri online la adresa epids.mmuncii.ro.

Aplicația este disponibilă online, sub forma unei platforme web, care poate fi accesată de pe orice dispozitiv cu browser – calculator, laptop, smartphone sau tabletă – fără a necesita instalare software pe dispozitiv. Începând cu data de 20 august, cererile pot fi transmise online direct de către titular sau de o persoană desemnată de acesta.

EPIDS permite depunerea cererilor de obținere a voucherelor pentru energie, procesul fiind complet automatizat: verificarea, validarea și stabilirea beneficiarilor se realizează prin interogarea bazelor de date puse la dispoziție de autoritățile prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 35/2025.

Sprijinul financiar nu depinde de emiterea unui tichet tipărit: datele beneficiarilor sunt preluate automat din aplicația EPIDS în sistemul electronic de plată a facturilor al Poștei Române, asigurându-se astfel un flux simplu și rapid de acordare și utilizare a voucherelor. Cererile de voucher în platformă se realizează o singură dată, iar stabilirea eligibilității se realizează automat pentru fiecare lună.

Pentru suport suplimentar, a fost operaționalizat un call center – 0219309, unde utilizatorii care întâmpină dificultăți pot primi asistență din partea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, se arată într-un comunicat transmis de STS.

Unde depun cererile persoanele care nu au acces la internet

Persoanele care nu au acces la internet pot depune cererile în scris la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale, începând din data de 28 august 2025. Banii nu se dau în numerar și nu se virează în cont bancar. Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie.

Plata consumului de energie electrică se face direct la oficiile poștale, unde cetățeanul trebuie să prezinte factura și un act de identitate. Amintim că cererile pentru acordarea tichetelor de energie se depun o singură dată. Pentru facturile din lunile iulie și august 2025, cererile trebuie depuse în aplicația EPIDS până la data de 27 septembrie 2025.

În cazul în care beneficiarul acestui drept își schimbă adresa sau componența familiei se modifică, este necesară depunerea unei noi cereri în aplicația EPIDS sau la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale.

Traian Băsescu a primit locuință gratuită de la stat. Guvernul: „A cerut ca HG-ul să fie clasificat. Nu dorește ca adresa să fie publică"

Proiectul pentru plata pensiilor din Pilonul II a fost aprobat: 30% din sumă poate fi retrasă la începutul perioadei de plată, restul de bani vor fi distribuiți în 8 ani
BREAKING NEWS
Știri România 13:20
Proiectul pentru plata pensiilor din Pilonul II a fost aprobat: 30% din sumă poate fi retrasă la începutul perioadei de plată, restul de bani vor fi distribuiți în 8 ani
Victor Rebengiuc, la 92 de ani, surprins de fotoreporterul Libertatea în Cișmigiu: „5 lei costă o poză cu mine! Ai mărunt?"
Știri România 13:04
Victor Rebengiuc, la 92 de ani, surprins de fotoreporterul Libertatea în Cișmigiu: „5 lei costă o poză cu mine! Ai mărunt?"
Adela Popescu și Radu Vâlcan aniversează 10 ani de căsnicie. Cum și-au început cei doi ziua de astăzi. „Să împlinim și 80!"
Stiri Mondene 13:48
Adela Popescu și Radu Vâlcan aniversează 10 ani de căsnicie. Cum și-au început cei doi ziua de astăzi. „Să împlinim și 80!"
Imagini din vacanța Monicăi Bîrlădeanu cu Valeriu Gheorghiță în Bali. Au plecat cu toată familia: „Aceste zile ne-au îmbogățit mintea, inima și sufletul"
Stiri Mondene 13:00
Imagini din vacanța Monicăi Bîrlădeanu cu Valeriu Gheorghiță în Bali. Au plecat cu toată familia: „Aceste zile ne-au îmbogățit mintea, inima și sufletul"
Traian Băsescu a primit locuință gratuită de la stat. Guvernul: „A cerut ca HG-ul să fie clasificat. Nu dorește ca adresa să fie publică"
BREAKING NEWS
Politică 13:15
Traian Băsescu a primit locuință gratuită de la stat. Guvernul: „A cerut ca HG-ul să fie clasificat. Nu dorește ca adresa să fie publică"
Cașcavalul puterii, greu de împărțit: PSD și PNL ar trebui să ofere posturi USR. Funcțiile de prefect dau cele mai mari bătăi de cap
Exclusiv
Politică 10:23
Cașcavalul puterii, greu de împărțit: PSD și PNL ar trebui să ofere posturi USR. Funcțiile de prefect dau cele mai mari bătăi de cap
