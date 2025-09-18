În aceste condiții, cel mai devreme, noul terminal ar putea fi gata la finalul anului 2031. Construcția modulară urmează să fie dată în folosință etapizat, în contextul în care capacitatea de proiectare a aerogării a fost deja depășită cu 32% în 2024.

Anul trecut, aproape 16 milioane de pasageri au tranzitat aeroportul, iar numărul acestora, potrivit estimărilor, se va dubla până în 2040.

Valoarea estimată a serviciilor de proiectare și asistență tehnică se ridică la aproximativ 40 de milioane de euro, iar durata contractului este de zece ani și jumătate.

Extinderea aeroportului a fost luată în discuție și în 1999, iar noul terminal de la Otopeni, dacă ar fi fost construit, ar fi trebuit inaugurat încă din 2015.

Facilitățile noului terminal includ: „minimum 48 de standuri noi de parcare aeronave; minimum 20 de punți de îmbarcare; spații generoase pentru pasageri, sisteme moderne de benzi de bagaje (sosiri și plecări), echipamente de control de securitate, sisteme moderne pentru informarea pasagerilor, iluminare ambientală, acustică optimă, climatizare eficientă și semnalizare intuitivă, saloane de protocol pentru clienții companiilor aeriene, zone diverse de comerț (…)”, potrivit CNAB.

