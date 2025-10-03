Sugestii îngrijorătoare de conținut pentru conturile copiilor

Global Witness a creat conturi false folosind data de naștere a unui copil de 13 ani și a activat modul restricționat al aplicației. Cercetătorii au descoperit că TikTok sugera termeni de căutare sexualizați și expliciți pentru șapte conturi de test create pe telefoane noi, fără istoric de căutare.

În secțiunea „s-ar putea să-ți placă”, aplicația a propus termeni precum „ținute foarte, foarte indecente” și „babe foarte indecente”.

Situația a escaladat rapid, ajungând la sugestii precum „clipuri hardcore pawn [sic]”. Pentru trei dintre conturi, căutările sexualizate au fost sugerate imediat după creare.

Conținut pornografic la doar câteva clicuri distanță

Cercetătorii au raportat că au întâlnit conținut pornografic variind de la femei care își expun părți intime până la acte sexuale explicite.

Global Witness a precizat că acest tip de conținut încerca să evite moderarea, de obicei fiind ascuns în imagini sau videoclipuri aparent inofensive.

Reacția TikTok

Conform The Guardian, TikTok a declarat că a luat măsuri imediate după ce a fost informat despre aceste acuzații.

„Am investigat imediat, am eliminat conținutul care încălca politicile noastre și am implementat îmbunătățiri ale funcției de sugestii de căutare”, a afirmat un purtător de cuvânt al companiei.

Global Witness susține că TikTok încalcă Legea privind Siguranța Online din Regatul Unit, care impune companiilor tech să prevină expunerea copiilor la conținut dăunător, inclusiv pornografie. Ofcom, autoritatea de reglementare în comunicații din UK, a declarat că va analiza constatările raportului.

