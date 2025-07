Counter-Strike i-a marcat adolescența

A început să facă live-uri pe YouTube în 2019, inspirat de prietenul său Jaxi, fost jucător profesionist de CS:GO, și a pornit cu asamblarea de calculatoare în contextul unei crize a plăcilor video. Numele STR3SU provine din copilărie, de la performanțele sale la Counter-Strike într-o sală de jocuri din Colentina.

Stresu consideră că streamingul nu este văzut ca o meserie în România, deși implică muncă constantă și apropiere de public, mai ales prin live-uri unde personalitatea reală iese la iveală. A întâmpinat prejudecăți legate de activitatea sa, dar a continuat din pasiune și din nevoia de a-și plăti… creditele.

Nu a avut modele de inspirație, preferând să învețe din experiență și din feedback-ul comunității. Primul joc care l-a captivat a fost SimCity 2000, dar Counter-Strike i-a marcat adolescența, petrecând nopți întregi în fața calculatorului.

Țincuse Alexandru-Cristian, cunoscut online ca Stresu

De ce porecla STR3SU?

– Libertatea: Cum te-ai apucat de YouTube?

– Țincuse Alexandru-Cristian: În februarie 2019, mă jucam Counter-Strike cu un prieten, Jaxi, el făcea live deja de vreun an jumate. Jaxi era fost jucător pro de cs:go la echipa Nexus.

Și, la un moment dat, nu prea erau concursuri în România, nu prea reușea să se întrețină numai din asta și a început să facă streaming, ne mai strângeam așa, din când în când, să mai dăm câte un mix, câte un match, un CS.

Și m-a prins într-o zi, două mai bune așa, de Crăciun, de Revelion au ieșit niște live-uri amuzante, s-au făcut niște funny moment-uri. Eu oricum eram pasionat de calculatoare și mai asamblam calculatoare pentru cunoscuți, și prin februarie m-a încurajat și mi-am propus și eu să mă apuc să fac live-uri, cu asamblat de calculatoare și cu CS.

Era și o perioadă oarecum de criză cu plăcile video, de nu prea găseai și lumea opta pentru sisteme cu totul, că nu prea găseai să cumperi plăci video separat. Am început să asamblez un calculator, două, trei, pe live și cam așa m-am apucat să fac YouTube. Și când nu aveam calculatoare sau comenzi de asamblat mă jucam CS.

– De unde vine porecla de Stresu?

– Numele STR3SU provine de la o poreclă din copilărie dată de clienți fideli ai sălii NiSaCo din Colentina, deoarece STR3SU îi omora pe toți la CS pe fy_jungl.

YouTube-ul e un cumul de mai mulți factori

– Crezi că există suficient respect pentru munca unui streamer în România? Ai simțit că e o meserie luată în serios sau e încă percepută ca o joacă pe calculator?

– Deci, în primul rând, nu știu dacă e văzută neapărat ca o meserie. YouTube-ul nu are cum să fie vreodată o meserie, chiar dacă e șmecheră. Nu orice lucru din ce faci bani e o meserie.

Treaba e că YouTube-ul ăsta e un cumul de mai mulți factori. Trebuie să și postezi constant. E puțin diferit ce facem noi, că noi facem live-uri. Live-urile oricum le facem în fiecare zi și publicul se atașează mult mai mult de tine.

Publicul în general se atașează și de oameni care fac videouri. Dar pe videourile alea tu nu vezi decât ce vor ei să-ți arate. Se decupează. Poate persoana aia nu e deloc cum pare în videoul ăla. Dar așa pe live-uri, dacă stai 8 ore, cât să-ți tai în caracter. Până la urmă, îți arăți adevărata față. Unii te plac, alții nu te plac.

Am o poveste frumoasă, a venit odată un client la mine, care era frizer, venea să ia calculatorul, calculator de vreo 50-60 de milioane, a venit și s-a uitat așa la mine și m-a întrebat: „Asta faci toată ziua?”. Adică la modul ca și cum e nimic, știi? Și mereu fac mișto de el când îl văd. Facem YouTube, calculatoare. În principiu calculatoare, dar în loc să faci 400 de calculatoare într-o lună, muncești și tu de trei ori pe săptămână, câte două ore pe zi și CS, când mai apucăm.

– Care sunt cele mai mari provocări în acest domeniu?

– Provocările sunt că toată lumea are momente când sunt în mai mare vogă, le mai scade relevanța în timp. Dar tu trebuie să continui să faci ce îți place. Dacă îți place, dacă începi și-l vezi ca pe un job, e și asta bine, că la job trebuie să te prezinți în fiecare zi, nu? Ca să-ți iei banii.

Dacă nu te prezinți, nu-ți iei banii. Dar în general trebuie să pui pasiune. Orice ar fi, trebuie să vii mereu cu idei noi, să amuzi oamenii, trebuie să mai zici lucruri, să îi faci să se uite în continuare la tine. Să-i mai amuzi, să-i mai crispezi, să-i mai sperii, să-i mai orice. Doar să se uite în continuare. La început începe ca o joacă, ca un hobby pentru toată lumea.

A absolvit Facultatea de Construcții

– Ai vrut vreodată să te lași? Să renunți?

– Nu, niciodată. Eu eram angajat și sunt angajat din 2014, pe cartea de muncă merge în continuare, dar aveam un job mai lejer așa, mai îmi permitea să fac treaba asta. Eu sunt angajat la altă firmă pe profil de construcții, că a terminat Facultatea de Construcții.

De foame am început. Când am început YouTube-ul aveam, gen îmi renovasem apartamentul și i-am băgat și lui bunica mea centrală la curte și aveam credit de vreo 130 de milioane. Am știut, bă, facem calculatoare pentru oameni. Calculatoarele din perioada aia când m-am apucat eu de YouTube nu neapărat că erau proaste, dar nu se pricepeau, poate nici magazinele nu se pricepeau atât de bine.

Rămăsese la stadiul de pui un procesor pe o placă de bază, o plăcuță de RAM merge oricum. Nu e chiar așa, că tehnologia a mai evoluat și procesorul ăla poate trebuie să-i pui un cooler care să fie suficient pentru consumul procesorului ăla. RAM-ii, placa de bază, poate și RAM-ii ăia merg mai bine în dual channel cu două plăcuțe.

Mă rog, toate treburile astea să zicem că le-am învățat și eu și le-au învățat și magazinele în timp. Poate și tehnologia, că la început nici nu erau ventilatoare cu RGB, simple ventilatoare, coolere, totul a evoluat, și ideea e că până și oamenii s-au mai educat și au învățat și ei acum ce să ceară. Chiar dacă nu iau de la mine și dacă se duc în magazine și magazinele și-au mărit standardul.

Mai toate au început să facă calculatoare pe care le iei cu totul, da? Dar să le facă cum ar trebui să fie făcute. Dual Channel, coolere suficiente pentru procesoarele care sunt puse în sisteme, carcase bune, mai aerisite, nu doar de aspect.

La început când m-am apucat, eu mai mult de aia m-am apucat, că vedeam, cei care ne pricepeam cât de cât la calculatoare, vedeam ce țepe dau magazinele oamenilor. Țepe voite sau nevoite, vorba aia poate nu știau nici ei, poate aveau încă garda veche, învechită. Învățați că procesorul Intel merge cu coolerul stock și de fapt n-are nicio treabă. Da, mă rog, cu toții evoluăm.

Eu sincer, sunt mândru că chiar am văzut schimbare în timp. Nu știu, nu vreau să-mi asum eu meritele sau să fie ceva de genul vanitate, dar ăsta era faptul că la început și eu, drept exemplu, la început și eu când am făcut primele calculatoare, puneam o singură plăcuță de 16GB de Ram și după am învățat beneficiile ramilor în Dual Channel și toate cele.

„Mereu am învățat, sincer, am învățat practicând”

– Ai avut un model care te-a inspirat?

– Nu, asta e treaba, că eu nu m-am uitat, că am văzut că 90% din YouTube-ul românesc se inspiră și se uită la alții în străinătate. Eu nici nu știam. Eu am fost gamer și eu mereu m-am uitat la streameri care joacă jocuri bine să înveți să joci mai bine de la ei. Dar atât, numai pe jocuri. Urmăream foarte mulți streameri de League of Legends.

Mereu am învățat, sincer, am învățat practicând. Și testând, și testând, și chat-ul veneau și ei cu soluții și sugestii. Și eu testam. Că eu aveam piesele în față și ei ziceau, bă, încearcă-le așa, încearcă așa, ia vezi, merge mai bine așa, face față coolerul ăsta? Bun, nu face ăsta, luăm pe următorul. Și tot așa, testând, am ajuns la niște formule perfecte prin care să iasă niște calculatoare fiabile care să nu…

Da, îți cedează un ventilator, ce e un ventilator? Nimic, nu e coolerul. Coolerul e ăla care răcește procesorul cu totul, e format dintr-o parte metalică și din niște ventilatoare. Ventilatoarele sunt stricte alea, sunt pe carcase. Și s-a stricat un beculeț, nu înseamnă mare lucru, știi? Un ventilator îl schimbi imediat. Și așa am ajuns, părerea mea, să știm perfect care e, ce procesoare, cu ce coolere sunt compatibile, că mulți oameni mai cad și în extrema cealaltă.

Gen să-și facă configurații slăbuțe și să le pună în carcase, adică să le pună tot felul de luminițe, să le pună să fie ceva nebalansat între performanța efectivă, banii pe care îi dai pe calculator, performanța efectivă și aspect. Adică iei un brad de Crăciun care arată minunat, dar efectiv performanța nu ai așa mare, deoarece ai investit foarte mult în luminițe și în aspect.

Proiectul combină streamingul cu asamblarea și customizarea de PC-uri

SimCity 2000, primul joc de pe calculator

– Îți mai amintești care a fost primul joc pe care l-ai jucat? Ce jocuri te-au ademenit și ce jocuri te-au frustrat cel mai mult?

– Mi-a arătat tata când eram mic, atât cred că țin minte, primul joc pe calculator pe care l-am văzut, că se juca el, se juca SimCity 2000. Era interesant că la un moment dat puteai să pui niște dezastre. Adică, SimCity, e că îți crezi tu și îți gestionezi propriu oraș. Ce mi-a plăcut mie din jocul ăla, că la un moment dat puteai să dai niște dezastre naturale și să vină o tornadă, să vină un extraterestru, să vină un potop, un ceva și după să vezi cum răspunzi în situațiile astea post-criză, post-apocaliptice.

În rest, ce jocuri d-astea de început, ca toată lumea… Și ce mi-a mai arătat el, mi se pare Doom și Wolfenstein 3D, care erau tot niște shootere, dar se jucau fără mouse, numai din tastatură, și erau cam, chiar dacă păreau a fi 3D, diferă mult de, n-aveai gradele de libertate pe care le ai astăzi în shootere.

Jocul care m-a făcut să pierd noțiunea timpului, să pierd viața, să îmi pierd anii, să îmi pierd tot, e CS-ul. Se transforma ziua în noapte, noaptea în zi, atât făceam. În rest, în ultimul timp, m-am jucat acum câțiva ani, 7 Days to Die, abonații de pe YouTube știu seria, o serie foarte apreciată, nu mi s-a mai întâmplat așa, m-am jucat cu Imogen și câțiva prieteni, intram, live-ul pe YouTube se salvează doar 12 ore.

Intram, ne apucam să ne jucăm, se termina live-ul de 12 ore, mai stăteam încă 3-4 ore după, atunci chiar nu mai știam se transforma ziua în noapte, așa de rău ne-a captivat jocul. În general, sunt multe jocuri care mă captivează, dar nu prea mai am timp să le joc. Dar când prind unul, încerc să-l termin, dacă mă captivează cum trebuie.

Jocurile care mă frustrează, în general, nu prea le joc. Sunt de tipul Souls, sunt populare în perioada asta, gen Elder Ring, Game of the Year, și tot au început așa de genul Dark Souls și tot la fel. Sunt jocuri în care tu ai stamina, adică ai o energie pe care tu trebuie să o gestionezi.

Ori ataci, ori te aperi, ori te ferești. Și astea trei, mie nu mi-a plăcut niciodată să gestionez treaba asta. Ba parezi, ba te ferești, ba te aperi, toate din aceeași resursă.

Sfat pentru tineri: „Să-și termine școala, să-și termine o facultate ca să aibă și bretele, și curea la pantaloni”

– Ce sfaturi ai pentru tineri pasionați de gaming și care și-ar dori să devină streameri?

– Să facă treaba asta ca un hobby la început și să-și urmeze, să-și termine calea vieții. Adică după ce, dacă tot e învățământul gratuit, să-și termine școala, să-și termine liceu, să-și termine o facultate ca să aibă și bretele, și curea la pantaloni, înțelegi? Nu neapărat o plasă, dar poate nu merge mereu. Și în general se mai și zice că lifespan-ul unui youtuber e de vreo 5 ani, știi? Relevanța lui. De asta noi cam trăim pe timp împrumutat.

Eu am avut cea mai cunoscută perioadă când am fost în pandemie. În pandemie am fost cel mai cunoscut. Pe mine mă miră. Peste tot pe unde mă duc, mă cunoaște lumea. Când mai sunt și mulți oameni, îți dau și oamenii energie. Asta e ceva… Merg mână în mână. Am evoluat din punct de vedere financiar, din punct de vedere expertiză calculatoare.

Orice gamer care se joacă cât m-am jucat eu, CS, adică toți, sunt ciudați, dar nici ciudați nu e… Poate puțin antisocial, dar nici antisocial. Nu știu exact cum să-i descriu. Nu sunt gen ca o persoană normală, nine-to-fiver, să se ducă la muncă, o viață echilibrată. Fiecare are o nebunie de-aia lui, o chichiță de-aia lui. Gen, nu poți să fii un om… Gen, uite, un om casual, dacă are chef de gaming, se joacă două ore, să zici, a închis calculatorul, la revedere.

Hardcore gamerii, gen, ăștia de sunt bolnavi, de-ți intră în sânge un joc, stau toată noaptea, da? Nu neapărat că stau toată noaptea, dar și îi transformă jocul ăla. Despre asta vorbesc.

Da, sunt profesionisti, și o văd ca o profesie, știi? Ăia când se enervează și îi omoară unul, dau cu pumnul în masă și sparg masa, ai înțeles? Asta nu prea e apucătură de om normal, să zicem. Fiecare are demonii lui, toți jucătorii împătimiți, și de League of Legends, și de CS, și de orice alt joc competitiv, sunt de părere că au demonii lor. Ce-ți plăcea cel mai mult? Cel mai mult îți plăcea să câștigi, dar fiind jocuri de echipă, tu n-ai cum să câștigi de unul singur.

Tu îți formezi o echipă, rămâi prieten pe viață cu ăia din echipa ta, dacă a fost, într-adevăr, făcută pe prietenie și nu era pe interes. Și e de 10 ori mai bine să te joci ceva și să încerci să te îmbunătățești în jocul ăla, decât doar să pierzi vremea, sunt unii care se joacă să treacă timpul, nu vor să devină mai buni, nu vor să învețe ceva nou, nu vor nimic.

Dacă ești o persoană amuzantă și mai așa, poți să faci content din jocul ăla, înțelegi? Chiar dacă tu nu joci la cel mai înalt nivel, mai zici o prostie, mai faci o prostie și se amuză lumea și se uită la tine.

Eu în general, nu ascult sfaturile bune din gurile rele. Tu când te joci CS foarte mult, ești absolut imun la toate înjurăturile de pe lumea asta, nu te mai impresionează nici o înjurătură, că așa și trebuie să fie pe internet, că asta că sunt mulți care apar în ultima vreme pe internet și se atacă, se apucă, se duc să omoare oameni, băi nu te mai agita atâta frate, e internetism, vine oricine sub anonimat și te înjură, te face cu ou și cu oțet.

Înjură-i înapoi și la revedere, nu e nimic personal, nu trebuie să pui așa mult la suflet și de asta, poate eu n-am considerat niciodată că, să zici că am hateri, sau, cu adevărat să vină unul și să zică, bă ce ți-aș face, că poate nu l-am băgat în seamă. Pentru ce să stai să-ți ruinezi viața ta, că ce, tu trebuie să te uiți, bă ce face ăla așa e el cu adevărat, stai mă să-l vedem pe om, că sunt mulți oameni și mie mi se întâmplă, sunt mulți pe care îi vezi, și nu îi agreezi pur și simplu, nu-ți place fața lor, sau nu-ți place atitudinea lor, dar tu nu-i cunoști cu adevărat, că dacă se bagă în seamă și poate schimbi două vorbe cu el, poate îți dai seama de ce fel de om e, știi? Și asta, și mie mi se întâmplă des. În general, cu persoanele pe care le agreez, mai schimb o vorbă, care sunt simpatici, care nu, dacă nu mă găsesc la pâine, să mă caute.

– Planuri?

– Vreau să urmez pasiunea asta, că până la urmă și eu am crescut într-o sală de calculator, impropriu spus, în liceu mai mergeam, îmi luam un pachet de 5 ore la sală.

Vreau să deschid o sală, sala All Stars, fix în spatele sălii unde mergeam eu. Am făcut ceva superpremium. Săptămâna asta o să termin calculatoarele, care vreau să fie premium pentru gaming, monitoare tot la fel de cea mai înaltă performanță, 600 de herți, de nu are nicio sală în momentul de față.

E cam 1.200 de euro un monitor. 10 calculatoare premium, 4 playstation-uri pro, punem televizoare LG, OLED, eu n-am văzut în săli în București să aibă, vreau să fie o sală cu circuit închis, pe bază de legitimare de fiecare dată. Îți faci card de membru, pe buletin, camere peste tot, e ca și cum i-aș primi în special pe membrii comunității mele și pentru prietenii mei fac sala asta, ca să știm exact cine vine, ca și cum îi primesc la mine acasă, să n-avem probleme de genul boschetăreală, să vii să te simți într-un mediu relaxat.