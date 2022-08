Cinci tineri vorbesc despre ce e cu adevărat „cool” pentru generația Z, a celor „bătrâni înainte de vreme”: „O noapte de board games e mai prețioasă decât o noapte în club”

Definită ca generația născută între 1995 și 2010, generația Z îi reprezintă pe așa-numiții nativi digitali, tinerii care au crescut în era internetului și au acum între 12 și 26-27 de ani. Ocupă aproape jumătate din populația lumii, iar în Europa, Gen Z reprezintă puțin peste 30% din populație, potrivit unui document al Parlamentului European.

Portretul tânărului din generația Z

Studiile arată că tinerii Z sunt mai educați, mai realiști, mai deschiși, mai empatici, mai atenți în ceea ce privește sănătatea lor și mai implicați în probleme sociale decât generația precedentă a milenialilor. Folosesc mai mult rețelele sociale pentru a se informa, sunt mai conectați la actualitate și sunt mult mai preocupați de mediu și natură.

Tinerii generației Z sunt, în același timp, și cei mai vulnerabili, mai arată cercetările. Sunt într-un mai mare risc de sărăcie și au fost cel mai puternic afectați de pandemie.

Se mai distrează generația „celor sensibili”?

În Japonia, autoritățile au lansat un concurs de idei pentru a-i încuraja pe tineri să bea mai mult alcool. Asta, după ce schimbarea de atitudine în ceea ce privește consumul de alcool a dus la o scădere a veniturilor în această industrie. O schimbare de atitudine prezentă în general și în țările europene, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Un studiu publicat recent de British Journal of Sociology arată, de asemenea, că tinerii născuți după 1995 beau mai puțin alcool decât părinții lor pentru că simt mai multă presiune de a performa educațional, sunt mai conștienți de propria sănătate și nu vor să-și piardă controlul. Cu toate astea, România a rămas cu mult peste media UE în procentul frecvenței consumului intens de alcool: peste 11%, conform Hotnews.

Recomandări Vom avea până la 30 de valuri de căldură pe an, până în 2050. De ce a dispărut vara de pe vremea bunicilor și ce urmează pentru nepoții noștri

O diferență de comportament între Gen Z și celelalte generații există, însă. Unii specialiști i-au numit pe tinerii nativi digital „cei sensibili”, pentru că sunt mai preocupați de sănătatea lor și de problemele sociale, nu consumă mult alcool și nu exagerează. Preferă să rămână într-o zonă de confort.

Terapeuții atrag atenția că generația Z ar putea pierde multe experiențe de viață din cauza acestei atitudini precaute față de riscuri. „Au îmbătrânit înainte de vreme”, a subliniat o psihoterapeută consultată de The Guardian.

Pornind de la aceste statistici și afirmații, am întrebat cinci tineri de 22-26 de ani – din generația Z – cum se distrează, ce i-a împins să renunțe la unele vicii și ce li se mai pare „cool” în ziua de azi.

Andreea, 23 de ani: „Nu mă mândresc că nu beau și nu fumez”

„Niciodată nu m-am mândrit cu faptul că nu beau și nu fumez. Nu consider că e neapărat ceva de lăudat în raport cu cei care o fac. Am prieteni din ambele lumi.

Dacă vorbim strict de Gen Z, nu mi se pare nimic de judecat sau criticat la faptul că un tânăr bea, fumează sau are alte vicii dăunătoare, exagerate, pentru că nu e vina lui, ci a statului, a colectivului, a familiei – toate astea l-au determinat să se refugieze în fumat sau alcool sau droguri.

Recomandări Euronews este acuzat în Ucraina că face propagandă pentru Kremlin: „Cu așa prieteni, n-ai nevoie de dușmani”

Sigur că lucrurile de genul ăsta sunt un mod de distracție pentru mulți dintre noi. Dar să nu uităm că totul începe ca distracție și sfârșește ca o dependență. Andreea, 23 de ani:

Am avut prieteni care doar s-au distrat și atât. Și prieteni care au ajuns în dependență.

Și jocurile video provoacă dependență

Și eu am încercat să fumez, dar nu m-am simțit constrânsă de mediu ca să continui. Am avut în jurul meu oameni, exemple care mi-au arătat că fumatul nu are niciun beneficiu.

Andreea, 23 de ani

Alcool consum în mediul social, dar știu când să mă opresc. În rest, fac orice poate face un tânăr. Pot ieși cu prietenii fără să consum mult alcool, călătoresc, citesc. Sunt lucruri care pot fi plictisitoare pentru unii oameni.

Îmi plac jocurile video. Și ele pot deveni o dependență, dar știu să joc moderat.

Generația Z luptă pentru problemele sociale

Generația Z e un termen destul de general. Dacă e să ne uităm la societatea vestică, în special – pentru că nu e aceeași cultură peste tot -, observăm că tinerii au început să se orienteze către problemele sociale.

Au mai mult spirit civic, au început să-și dorească mai mult decât să trăiască într-o bulă și vor să schimbe ceva. În majoritatea țărilor din Vest, dar chiar și în Est, vedem proteste, inițiative sociale, tineri care se bat cu niște generații care nu le permit să evolueze. Andreea, 23 de ani:

Internetul este mediul principal în care tinerii pot desfășura aceste activități. Sigur, este nociv pentru unii, dar din fericire, a adus și multe beneficii.

Un exemplu este lupta pentru drepturile persoanelor LGBTQ+. Mai sunt și mișcarea #blacklivesmatter din SUA, lupta pentru drepturile femeilor, lupta pentru dreptul la avort. Putem să ne opunem unor lucruri care acum 10 ani ar fi trecut tacit.”

Lucian, 24 de ani: „Fumatul nu s-a prins de mine”

„Aș putea să spun că am o viață sănătoasă atât cât îmi permite mediul înconjurător – aerul din București și munca la birou strică puțin asta. Vicii în momentul acesta nu mai am, există doar scăpări la anumite evenimente, în limita bunului simț.

Lucian, 24 de ani

Până la vârsta de 18 ani nu am fumat pentru că făceam sport de performanță, iar țigările ar fi fost un adversar mai greu de înfrânt decât cei de pe terenul de fotbal.

După ce m-am lăsat de fotbal, am încercat și eu să văd cum e să fumezi, dar nu s-a prins de mine. Cu alcoolul am povești de la petreceri pe care nu aș vrea să le repet. Momentan se fac patru ani de când mă țin de promisiune. Băutura pe care o consum în principal este berea, de cele mai multe ori când mă uit la meciurile echipei favorite.

E mai bună o noapte cu jocuri de societate

Viciul meu preferat a fost zahărul, am preferat să mănânc mereu un corn sau orice altceva decât să dau bani pe țigări, mai ales că de 20 de lei pe zi puteam să cumpăr multe dulciuri.

Din punctul meu de vedere, nu cred ca ai nevoie de o ieșire în pub sau în club weekend de weekend ca să te distrezi. Cred că o mare parte dintre tineri ies și din cauza nevoii de afirmare pe rețelele sociale.

O noapte de board games în cinci-șase persoane este mai prețioasă decât o noapte în club. Lucian, 24 de ani

Primele mele 10 canale pe televizor sunt doar de sport, aș putea spune că asta e distracția mea principală. Pe lângă sport mai am seriale, jocuri pe consolă și muzică. Așa petrec eu timpul când vine vorba de distracție.”

Cosmin, 27 de ani: „Am rămas distant față de alcool și sunt mândru de asta”

Consider că duc o viață echilibrată, cel puțin pe plan alimentar. Sunt mare fan fast-food, dar reușesc să mă controlez și să nu pic în plasa acestuia atât de des. Prefer mâncarea gătită sau alimente cât mai naturale și bogate în vitamine.

Legat de vicii, sunt fumator de 11 ani. Am reușit de aproximativ doi ani să trec de la țigări normale la tutun rulat, iar apoi la iQos și Lil (dispozitiv ce încălzește tutunul, n.r.) și mă simt mult mai bine fizic de când am renunțat la țigările normale. Nu doresc să renunț la fumat pentru că este un viciu asumat și îmi place, o fac conștient. Poate pe viitor, cine știe? Nu am ales să fumez ca să-mi găsesc refugiul într-un viciu, ci pur și simplu am fost curios și a rămas cu mine de atunci.

Cu băutura nu m-am împăcat bine niciodată, încă din adolescență mi-a displăcut orice senzație provocată de băutură, mai ales mahmureala de a doua zi. Am rămas distant față de alcool și sunt mândru de asta. Cosmin, 27 de ani:

Beau de patru-cinci ori pe an: la ziua mea și la evenimente unde aleg să pot lăsa mașina acasă să mă bucur de o bere.

Nevoia de a face alte activități

Refugiu îmi găsesc în alte activități, cum ar fi motociclismul și sala de sport, care nu prea se împacă bine cu alcoolul.

Ieșirile repetate în cluburi și pub-uri nu au fost o atracție pentru mine niciodată. Nu am suportat niciodată aglomerația, gălăgia și muzica de proastă calitate. Locurile pentru afirmare socială nu sunt pentru mine. Într-un grup de prieteni din care făceam parte acum ceva timp, obișnuiam să ne strângem la gratare în aer liber sau petreceri date acasă la unul dintre noi. Dar erau mult prea dese și nevoia naturală de a avea și alte activități și-a spus cuvântul.

Întâlnirile sociale repetitive și fără un scop anume ne fac să stagnăm, iar eu, de când am simțit acest lucru, mi-am dat seama că nu avem suficient timp ca să ne permitem să-l pierdem inutil. Așa că am început să fac lucruri care sunt 100% pe placul meu, nu doar din presiunea anturajului sau cea socială. Cosmin, 27 de ani:

Nu e vorba de oboseală, ci despre faptul că prefer alte activități sociale, cum ar fi jocurile video cu prietenii, motociclismul cu iubita mea, sala de sport, excursiile și plimbările pe jos. Și poate se contrazice ce spun acum cu faptul că nu sunt fan cluburi din cauza atmosferei, dar sunt mare fan concerte și festivaluri rock în aer liber”.

Denisa, 22 de ani: „Toți am avut perioada în care anturajul își spunea cuvântul”

„Eu am reușit să mă echilibrez de vreo doi ani după ce am ajuns într-un impas în care nu mă regăseam: 20 de kilograme în plus, obosită, ieșeam în fiecare seară în club, în Centrul Vechi și nu făceam nimic nou niciodată.

Denisa, 22 de ani

Fumez de la 15 ani și am trecut de doi ani exclusiv pe țigări electrice. Țigările normale îmi afectau dantura, miroseam a tutun tot timpul și era mult prea chinuitor. Din punct de vedere alimentar, am mare grijă ce introduc în corp. Fac sală de jumătate de an și nu-mi prea mai pot imagina viața fără, mă simt bine după ce plec de la sala, mă simt productivă.

Toți am avut perioada în care anturajul își spunea cuvântul și ni se părea cool să bem la party-uri. A durat puțin la mine, nu mi-a plăcut niciodată gustul. Singurele dăți în care mai consum alcool moderat sunt în cercuri foarte restrânse și la evenimente.

Ce m-a făcut chiar să am o impresie proastă despre consumul de alcool ca hobby, cum îl văd la multe persoane, este faptul că se asociază automat cu distracția. Dacă nu bei, nu te distrezi. Dar asta înseamnă că ori nu-ți place compania cu care ești, ori nu-ți place compania ta. Ceea ce e trist. Denisa, 22 de ani:

Dorința de afirmare

Timpul mi-l ocup cu călătoritul, motociclismul și un ciobănesc german. Nu-mi mai place să ies noaptea, cum preferam înainte. Ieșitul în cluburi și la party-uri făcea parte din programul meu, excesiv. Am realizat că mă simțeam doar tristă, singură și căutam afirmare, nu mă distram.

Mi se părea si cool. Asta pentru că eram mică și clubul părea ceva pentru „oameni mari”. Nu-mi plac aglomerația, gălăgia, bărbații nu te lasă în pace, sunt insistenți, mai ales după ce au consumat alcool, nu mă simt în siguranță și nici nu-mi aduce vreun beneficiu dacă stau o noapte întreagă în picioare aranjată. E obositor, e plictisitor.

De când sunt cu prietenul meu, nu am ieșit niciodată în club. Am fost la două petreceri pe care le-am detestat amândoi. Odată cu renunțarea la orice mi se părea înainte cool, automat au plecat toți oamenii respectivi din jurul meu, pentru că nu ne mai potriveam.

„Am ales să-mi fac amintiri, nu dureri”

Într-o lună, am vizitat două țări, am fost la primul Formula 1 Grand Prix, am fost la mare, am citit, am desenat, am jucat jocuri video, am fost la bunici, am văzut filme și seriale bune, am citit cărți bune. Acum câțiva ani, într-o lună, mergeam de 10 ori la club, cheltuiam mulți bani pe nimic și eram obosită, agitată și cu dureri musculare de la statul în picioare. Am ales să-mi fac amintiri, nu dureri.

Cu toate astea, fiecare perioadă își are rolul ei și contează, te ajută să înțelegi cine ești și cu ce te identifici. Dacă nu mergeam în cluburi, nu l-aș fi cunoscut niciodată pe prietenul meu. Așa ne-am cunoscut. Doi triști care nu voiau să fie acolo. Stilul de viață pe care l-am adoptat în prezent mi-a adus mai multe amintiri, sănătate, productivitate și cel mai important, încredere și dragoste de sine.”

Adela, 16 ani: „Alegerile sunt personale, nu țin de o generație”

Surprinzător, spre deosebire de majoritatea tinerilor de vârsta mea, nu am fumat niciodată. Nu am experimentat niciodată nevoia de a încerca acest viciu, în ciuda faptului că majoritatea prietenilor mei sunt fumători. Alegerea asta a venit natural. Probabil și din dorința de a duce o viață cât mai sănătoasă și lipsită de griji, de aici și lipsa dorinței consumului de alcool și țigări.

Adela, 16 ani

Pe lângă faptul că sunt nefumătoare, nu sunt nici genul de persoană ce adoră ieșirile în oraș sau în club, ci sunt mai degrabă genul care preferă statul acasă, urmăritul serialelor și cititul. Ieșitul în oraș nu este genul meu de petrecere a timpului liber, pentru că reprezintă o activitate plictisitoare, în care pur și simplu nu mă regăsesc. Așadar, în acest timp prefer să stau alături de familie și prieteni, organizând petreceri, călătorind și având cât mai multe activități împreună.

Consider însă că aceste alegeri nu au nicio legătură cu o anumită generație, cu atât mai puțin cu generația Z. Ci pur și simplu sunt unele strict personale, ce țin de caracterul fiecărei persoane în parte.

Psiholog: „S-au responsabilizat mult mai repede și mai devreme”

Alexandra Marin, psihologă la DepreHub, spune că, fără a generaliza, în lipsa unor studii ample, a observat la pacienții săi din generația Z o schimbare a stilului de viață, de la unul axat pe distracție la unul mai organizat și mai responsabil, fără excese.

„Am remarcat că s-au responsabilizat mult mai repede și mai devreme”, a declarat psihologa pentru Libertatea.

La această schimbare au contribuit mai mulți factori, explică ea. Pe de-o parte, faptul că tinerii generației Z au avut acces de la vârste fragede la tot felul de vicii, de la țigări și alcool la droguri și petreceri, astfel că le cunosc deja efectele nocive.

„Fie că s-au plictisit de senzațiile fizice și psihice cauzate de aceste substanțe, fie că au conștientizat urmările medicale ale consumului, ei aleg să îl limiteze sau chiar să îl elimine în totalitate”, arată psihologa.

Pe de altă parte, poate fi vorba și de oboseala apărută odată cu locul de muncă obținut foarte devreme, din facultate sau chiar din liceu, din nevoia de a-și achita studiile sau pur și simplu din nevoia de a fi independenți de părinți. De asemenea, un rol l-a avut și pandemia de COVID-19 din ultimii trei ani, atrage atenția Alexandra Marin, pentru că o bună perioadă de timp, evenimentele sociale au lipsit, iar tinerii au fost nevoiți să găsească alte modalități de distracție.

„Astfel, o seară liniștită cu prietenii pe canapeaua din sufragerie a devenit o activitate chiar plăcută și cu mai multe beneficii pentru buna lor sănătate fizică, psihică și emoțională. Deși petrecerile sunt acum permise, tinerii aleg stilul de viață ce li se pare mai comod și avantajos pentru că au încercat ambele variante și acum pot face comparație între ele”, explică specialista.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Cât costă darul oferit de Becali la nunta lui George Simion: „E dat din dragoste. A vrut să mă pună naș”

Playtech.ro Carmen Iohannis, APARIŢIE şoc în fustă PREA SCURTĂ! Ce s-a VĂZUT IMEDIAT, imaginile fac furori! Foto

Observatornews.ro Filmul tragediei aviatice din Giurgiu. Valentin Anghel, pilot cu experiență, și o tânără de 28 de ani s-au prăbușit misterios

HOROSCOP Horoscop 28 august 2022. Peștii pun la îndoială toate calitățile pe care le-au dovedit până acum pe plan profesional și nu numai

Știrileprotv.ro Povestea neromanțată a ”armatei de TikTok”. Cât de utili au fost, de fapt, cecenii lui Ramzan Kadîrov în Ucraina. ”I-am auzit. Și îi ucideam”

FANATIK.RO Mihai Voropchievici a dezvăluit horoscopul dragostei pentru septembrie 2022. O zodie se va căsători

Orangesport.ro FOTO! Un cuplu a fost surprins în timp ce întreţinea relaţii intime pe stadion. Poliţia a a anunţat că deschis o anchetă

PUBLICITATE Vrei să fii cel mai cool din curtea școlii? Atunci trebuie să intri aici!