Motivul protestului început marți în curtea Companiei de Transport Public din Constanța este nerespectarea Contractului Colectiv de Muncă semnat recent, potrivit angajaților.

Locuitorii din Constanța, a doua zi fără transport public

După ore de negocieri, nu s-a ajuns la nicio înțelegere, iar directorul CT BUS, Fănel Popa, a refuzat să demisioneze.

„Trebuie să transmit, în primul rând, constănțenilor care utilizează transportul public în comun: la acest moment analizăm toate situațiile privind dezamorsarea conflictului apărut spontan. La acest moment eu nu-mi voi da demisia sub presiunea unei mase, care, din punctul meu de vedere, trebuia să fie pe traseu pentru constănțeni, pentru Constanța și nu pentru CT BUS”, a transmis Fănel Popa.

Directorul CT BUS a anunțat că autobuzele din Constanța nu vor circula nici miercuri, 17 decembrie.

Angajații CT BUS Constanța cer demisia conducerii companiei

Angajații CT BUS au anunțat că vor continua protestul din Constanța și miercuri, 17 decembrie, pentru a doua zi consecutiv.

Ei cer în continuare demisia conducerii companiei. Situația rămâne incertă, iar locuitorii din Constanța sunt sfătuiți să-și ia măsuri alternative de transport.

Conducerea CT BUS a promis că va continua eforturile pentru rezolvarea situației și reluarea cât mai rapidă a transportului public din Constanța. Totuși, nu există încă o dată clară pentru normalizarea situației.

