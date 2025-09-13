Istoria mănăstirii și a măicuțelor

Mănăstirea Kloster Goldenstein, situată într-un castel, a funcționat ca școală privată pentru fete din 1877, iar din 2017 a început să accepte și băieți. Surorile au petrecut mare parte din viața lor în acest loc. Sora Bernadette a ajuns acolo ca elevă în 1948, iar printre colegii săi s-a numărat și actrița austriacă Romy Schneider.

Sora Regina a venit în 1958, iar sora Rita în 1962. Toate trei au lucrat mulți ani ca profesoare, Regina fiind chiar directoare.

În 2022, clădirea a fost preluată de Arhiepiscopia Salzburg și de Mănăstirea Reichersberg, iar comunitatea religioasă a fost oficial dizolvată la începutul lui 2024. Măicuțelor li s-a garantat dreptul de a locui acolo pe viață, cu condiția ca starea lor de sănătate să permită acest lucru.

Totuși, în decembrie 2023, ele au fost mutate într-un azil catolic, unde au fost profund nemulțumite.

Revenirea la mănăstire

La începutul lunii septembrie, cele trei măicuțe s-au întors la mănăstire, sprijinite de foști elevi.

„Am fost ascultătoare toată viața, dar a fost prea mult”, a declarat sora Bernadette.

Ele și-au adunat câteva lucruri și au revenit la fostele lor apartamente, unde au găsit ușile încuiate. Cu ajutorul unui lăcătuș, au reușit să intre. La început, nu aveau apă sau electricitate.

„Sunt atât de bucuroasă să fiu acasă”, a spus sora Rita.

„Mi-era dor de casă la azil. Sunt fericită și recunoscătoare că m-am întors”.

Deși măicuțele sunt mulțumite, autoritățile bisericești sunt nemulțumite. Markus Grasl, prepozitul mănăstirii Reichersberg, a numit decizia lor „complet de neînțeles” și „o escaladare”.

El a adăugat că „starea lor precară de sănătate” face imposibilă viața independentă la mănăstire și a subliniat că azilul le oferă îngrijire medicală esențială și profesionistă.

Sprijinul comunității

În prezent, surorile se adaptează la noua lor viață. Alimentarea cu apă și electricitate a fost parțial restabilită, iar foștii elevi le aduc alimente și alte necesități. De asemenea, au fost consultate de medici. Mănăstirea a devenit un loc de pelerinaj pentru numeroși vizitatori, majoritatea fiind foști elevi.

„Goldenstein fără măicuțe nu este posibil”, a spus Sophie Tauscher, una dintre elevele lor.

„Când au nevoie de noi, doar să ne sune și vom fi acolo”.

Un alt fost elev, Alisha, a remarcat că măicuțele își amintesc mereu de foștii lor studenți. Pe rețelele de socializare au apărut videoclipuri cu măicuțele rugându-se, participând la slujbe și chiar coborând scările abrupte, deși liftul lor vechi fusese îndepărtat după plecarea lor.

Determinarea măicuțelor

Măicuțele sunt hotărâte să rămână la mănăstire.

„Înainte să mor în acel azil, mai bine mă duc pe un câmp și intru în eternitate așa”, a spus sora Bernadette.

