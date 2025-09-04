Principalii suspecți rămân în arest

„Deși au oferit sprijin principalilor suspecți, nu există suficiente probe care să fie legate de furtul de la muzeul Drents”, a precizat OM.

Singurul co-suspect care va fi urmărit penal este un bărbat de 26 de ani din Heerhugowaard, acuzat de furtul plăcuțelor de înmatriculare. Acesta este citat la o audiere cu ușile închise.

Între timp, trei bărbați din Heerhugowaard – principalii suspecți – rămân în arest, fiind acuzați de furt și vandalizarea muzeului prin detonarea unui dispozitiv pirotehnic de tip Ti-Rex la intrarea de marfă.

Doi dintre ei, Jan B. (20 de ani) și Bernhard Z. (35 de ani), sunt suspectați și de furtul mașinii folosite la fugă, care a fost ulterior incendiată și descoperită sub un viaduct lângă Rolde.

Potrivit declarațiilor lui B., Douglas Chesley W. (36 de ani) ar fi fost creierul jafului. Cei trei suspecți refuză însă să facă declarații, invocând dreptul la tăcere.

Ancheta privind jaful de la Muzeul Drents este finalizată

Procesul a fost marcat de tensiuni, doi dintre inculpați ajungând să se certe în sala de judecată.

Procuratura olandeză a anunțat că ancheta privind jaful de la Muzeul Drents este finalizată, dar aceasta este separată de investigația asupra celor patru obiecte de aur dacice dispărute – coiful de la Coțofenești și trei brățări de aur. Acestea nu au fost încă recuperate, iar căutările continuă.

Recomandări Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Renumitul designer de modă lasă în urmă o moștenire impresionantă

Jaful a avut loc pe 25 ianuarie 2025, când patru opere de artă românească de mare valoare au fost furate din expoziția „Dacia! Regatul aurului şi argintului”.

Comorile dacice erau asigurate pentru 5,7 milioane de euro, sumă pe care statul olandez va fi obligat să o achite dacă piesele nu vor fi găsite.