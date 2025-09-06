Întârzierea de peste 552 de minute a început după doar 3 kilometri

Trenul Regio 2703, care trebuia să parcurgă 80 de kilometri între Petroșani și Simeria în puțin peste trei ore, a ajuns la destinație după 12 ore și 17 minute. Mai mult, garnitura a sosit cu un vagon mai puțin decât la plecare.

Trenul, compus inițial din trei vagoane și locomotiva EA 080, a plecat din Petroșani cu o întârziere de 38 de minute. După numai 3 kilometri, la stația Petroșani Triaj, s-au acumulat încă 34 de minute, din cauza problemelor apărute la unul dintre vagoane.

Defecțiunea părea rezolvată, iar garnitura și-a continuat traseul. Însă la Bănița au apărut noi întârzieri, iar între Bănița și Merișor trenul a staționat 4 ore și 33 de minute, fără ca CFR să explice motivul.

Conform datelor oficiale, întârzierea totală a trenului Regio 2703 a fost de 552 de minute, adică peste nouă ore. Astfel, durata călătoriei a ajuns la 12 ore și 17 minute, pentru un traseu care trebuia parcurs în trei ore.

Vagonul defect, scos abia la Pui

Problemele au continuat și la Crivadia, unde trenul a stat aproape o oră, și apoi la Baru Mare, cu o oprire de 55 de minute. Încă 78 de minute s-au pierdut până la stația Pui, unde personalul CFR a decis în cele din urmă să scoată vagonul defect din compunere. Operațiunea a durat o oră și 34 de minute.

Recomandări Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație

La final, înainte de Simeria, trenul a mai adunat încă 11 minute de întârziere din cauza restricțiilor de viteză impuse pe linii deteriorate, scrie Club feroviar.ro.

Probleme și pe litoral

Un alt incident feroviar a avut loc tot vineri, pe ruta Mangalia – Constanța. Trenul Regio 8804 a plecat deja cu 33 de minute întârziere, iar între Neptun și Costinești locomotiva s-a defectat.

Garnitura a rămas blocată până când echipa de tracțiune din Mangalia a reușit să retragă locomotiva avariată. Circulația pe acea secție a fost închisă temporar. Întârzierea totală a trenului Regio 8804 a fost de 169 de minute, ceea ce înseamnă că cei 43 de kilometri dintre Mangalia și Constanța au fost parcurși în 3 ore și 17 minute.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE