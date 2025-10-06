Preț de peste 73 de euro

Conexiunea feroviară directă între capitalele României și Ucrainei a fost restabilită. CFR Călători informează că, începând cu data de 10 octombrie 2025, va fi introdus în circulație tren direct pe ruta Kiev – Ungheni – București Nord și retur.

„Trenul internaţional IR 99/401: Kiev (plecare 6:30) – Bucureşti Nord (sosire 6:47) circulă începând cu data de 10/11.10.2025. Trenul internaţional IR 402/100: Bucureşti Nord (plecare 19:10) – Kiev (sosire 19:34) circulă începând cu data de 11/12.10.2025”, potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, de CFR Călători.

Prețul unei legitimații de călătorie în relația București Nord – Kiev, la vagonul de dormit (cu patru paturi în cabină), este de 73,4 euro.

Testarea rutei

În perioada 19-21 august s-a organizat o călătorie de probă pentru a testa viabilitatea rutei. Un grup de vagoane aparținând Căilor Ferate Ucrainene (UZ) a circulat pe ruta Kiev – Ungheni – București Nord și retur. Delegații din partea UZ și a Căilor Ferate Moldovenești (CFM) au participat la acest test.

Monitorizarea efectuată de cele trei administrații feroviare implicate a confirmat că nu au existat probleme tehnice în timpul călătoriei de probă.

