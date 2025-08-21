Detalii despre noua rută

După o pauză de peste 5 ani, conexiunea feroviară directă între capitalele României și Ucrainei va fi restabilită. Scrioșteanu a comunicat această informație printr-o postare pe Facebook, subliniind importanța acestei inițiative pentru relațiile dintre cele două țări.

Noua rută nu va utiliza conexiunea Vicșani – Vadu Siret spre Kiev. În schimb, vagoanele ucrainene vor fi atașate la trenul Prietenia via Chișinău. Această decizie a fost luată în urma unei întâlniri bilaterale româno-ucrainene care a avut loc la începutul lunii în Darabani, județul Botoșani.

Testarea rutei

În perioada 19-21 august, s-a organizat o călătorie de probă pentru a testa viabilitatea noii rute. Un grup de vagoane aparținând Căilor Ferate Ucrainene (UZ) a circulat pe ruta Kiev – Ungheni – București Nord și retur. Delegații din partea UZ și a Căilor Ferate Moldovenești (CFM) au participat la acest test.

Monitorizarea efectuată de cele trei administrații feroviare implicate a confirmat că nu au existat probleme tehnice în timpul călătoriei de probă.

În urma succesului testului, proiectul urmează să fie implementat începând cu luna septembrie a acestui an. Trenul va pleca din Kiev în jurul orei 07.00 și va ajunge a doua zi dimineața la București.

Companiile de transport feroviar din România, Moldova și Ucraina vor colabora pentru a se asigura că durata totală a călătoriei nu va depăși 24 de ore. Garnitura va fi compusă din 4 vagoane.

Perspective de viitor

Secretarul de Stat Scrioșteanu a discutat și alte propuneri cu delegația ucraineană. Acestea includ reluarea traficului feroviar de călători între Ucraina și România cu trenuri la frontiera Vadu Siretului, precum și posibilitatea extinderii traseului de la București spre Varna.

Ambasadorul României în Ucraina, Alexandru Victor Micula, a subliniat importanța acestei inițiative într-un interviu pentru Ukrinform. El a declarat: „Este o călătorie lungă, dar este o conexiune directă între capitalele noastre, care va contribui la celelalte punți pe care le construim: punți culturale, economice și umanitare.”

Detalii tehnice

Distanța totală pe calea ferată între București și Kiev este de 1.227 km. În trecut, un tren convențional de pasageri parcurgea această distanță în aproximativ 25-26 de ore. Din această distanță, 500 km erau pe teritoriul românesc.

În prezent, călătoria cu trenul de la București la Chișinău durează 13 ore, iar ruta Chișinău – Kiev necesită minimum 17 ore. Noua conexiune directă va optimiza acest timp de călătorie, oferind o alternativă mai eficientă pentru călătorii între cele două capitale.

