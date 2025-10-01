Organizat de AMC Racing, clubul fondat de Mihai Leu și condus astăzi de Anna Leu, evenimentul are loc pe celebrul Drum al Poienii, un traseu de 5 kilometri care leagă Brașovul de stațiunea montană. Considerat de peste jumătate de secol un reper al automobilismului românesc, acest segment de drum a găzduit primele curse de viteză încă din 1968.

Lista de participanți reunește nume importante și modele spectaculoase: de la Ferrari 488 Challenge și Porsche 992 GT3 Cup, la Mitsubishi Evo, Alpine A110 RGT, Skoda Fabia Rally2 Evo, monoposturi Wolf și chiar un Tesla Model S Plaid cu peste 1.000 CP. Cele trei categorii competiționale – turisme, monoposturi și electrice – reflectă diversitatea și dinamica actuală a motorsportului.

Dacă francezul Jerome France și-a asigurat titlul la monoposturi, iar Dominic Marcu conduce detașat la electrice, miza centrală a ultimei etape rămâne duelul pentru titlul de campion la turisme. Radu Benea (Ferrari 488 Challenge), lider cu 138 de puncte, și Costel Cășuneanu (Skoda RXX), cu 125 de puncte, sunt protagoniștii unui sezon în care rivalitatea lor a oferit unele dintre cele mai spectaculoase momente.

Un alt punct de interes îl constituie prezența lui Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, care participă la a treia cursă din carieră. Pilotând un Peugeot 208 R2, tânărul a bifat deja două podiumuri la clasele inferioare, confirmând potențialul unei noi generații în motorsportul românesc.

Recomandări Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

Programul este structurat pe două zile. Sâmbătă, între orele 09:00 și 18:00, sunt programate manșele de antrenamente, cu o pauză de o oră pentru redeschiderea circulației. Duminică, traficul va fi permis între 12:00 și 13:00, iar la ora 13:20 vor începe manșele oficiale de concurs.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE