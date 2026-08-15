Zelenski: Centrul Roscosmos „Progress” a fost lovit

Potrivit lui Volodimir Zelenski, una dintre țintele atacului a fost centrul „Progress”, o întreprindere importantă din cadrul agenției spațiale ruse Roscosmos.

🚨 AHORA: Ucrania atacó con misiles la fábrica TsSKB-Progress en la ciudad de Samara, Rusia, directamente en dos edificios de la línea de producción de cohetes Soyuz-2.



Los Soyuz-2 son utilizados por Rusia para todas las misiones a la ISS, así como para lanzamientos militares. pic.twitter.com/m1YTecr1be — Frontera Espacial (@FronteraSpacial) August 15, 2026

Președintele ucrainean susține că obiectivul a fost lovit cu rachete „Flamingo”, iar distanța până la granița Ucrainei este de aproximativ 900 de kilometri.

Ukrainian FP-5 Flamingo cruise missile launching on a strike mission to hit Russias RKC Progress rocket plant in Samara overnight. pic.twitter.com/BJqLCd0DtC — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 15, 2026

„Astăzi avem noi rezultate semnificative în urma loviturilor noastre în adâncime. În regiunea Samara din Rusia, una dintre întreprinderile-cheie din cadrul Roscosmos – centrul «Progress», implicat în special în producția de componente electronice – a fost lovită. Au fost utilizate rachete «Flamingo», o realizare remarcabilă. Distanța față de granița noastră este de aproximativ 900 de kilometri.”, a spus președintele Ucrainei.

Сьогодні є нові вагомі результати наших дипстрайків. У Самарському регіоні Росії уражено одне з ключових підприємств у складі «Роскосмосу» – центр «Прогрес», який займався, зокрема, виробництвом електроніки. Застосовувалися ракети «Фламінго», хороше досягнення. Відстань від… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2026

A fost atacată și baza aeriană Savasleyka

Zelenski a anunțat că forțele ucrainene au lovit și aerodromul Savasleyka, din regiunea Nijni Novgorod.

Potrivit președintelui ucrainean, acolo sunt staționate platforme folosite pentru lansarea rachetelor rusești asupra Ucrainei.

„Loviturile noastre de lungă distanță au ajuns și la aerodromul Savasleyka, unde sunt staționate platformele de lansare ale rachetelor rusești care lovesc orașele și satele noastre. Acesta se află la aproximativ 700 de kilometri de Ucraina. S-au înregistrat pagube – exact de genul celor de care avem nevoie – la o instalație petrolieră situată pe teritoriul localității Ust-Luga. Distanța față de granița noastră este de peste 800 de kilometri.”

Președintele ucrainean a mai susținut că atacurile au provocat pagube la o instalație petrolieră din Ust-Luga, localitate aflată la peste 800 de kilometri de Ucraina.

Zelenski a descris operațiunea drept parte a strategiei ucrainene de lovire a obiectivelor aflate în profunzimea teritoriului rus.

Rusia spune că a doborât 598 de drone

Autoritățile ruse susțin că sistemele de apărare antiaeriană au doborât 598 de drone ucrainene cu aripi fixe în cursul nopții.

Dronele ar fi fost interceptate în 19 regiuni ale Rusiei și în Crimeea, peninsula anexată ilegal de Rusia.

În regiunea Samara, guvernatorul Viaceslav Fedoriscev a anunțat un atac asupra unei zone industriale.

„Dragi locuitori ai regiunii Samara! Inamicul a lansat un atac cu rachete asupra unei zone industriale.”, a transmis acesta.

Primarul orașului Samara a confirmat că există persoane rănite care primesc îngrijiri medicale.

În regiunea Moscovei, două persoane au fost rănite în urma atacurilor cu drone. Printre acestea se află un copil de 9 ani, aflat în stare gravă.

În iulie, atacurile ucrainene au ucis cel puțin 201 civili pe teritoriul rus și în regiunile ocupate, conform autorităților ruse. Totodată, grupul independent Conflict Intelligence Team a estimat la 634 numărul total al victimelor civile din ambele tabere, două treimi fiind ucraineni, potrivit Agerpres.

Atacuri la sute de kilometri de granița Ucrainei

Operațiunea evidențiază capacitatea Ucrainei de a lovi ținte aflate la sute de kilometri în interiorul Rusiei.

Zelenski a transmis că astfel de atacuri vor continua pentru a reduce capacitatea Rusiei de a susține războiul.

„Sunt recunoscător tuturor unităților implicate pentru precizia de care au dat dovadă. Planul nostru de sancțiuni de lungă distanță împotriva Rusiei în acest război se desfășoară, iar este important ca potențialul de război al Rusiei să se diminueze. Este nevoie de pace, iar în Rusia acest lucru trebuie să fie vizibil – prin daune concrete aduse unor instalații specifice.”, a mai transmis Zelenski prin intermediul X.

Today, there are new significant results from our deep strikes. In Russias Samara region, one of the key enterprises within Roscosmos – the Progress Center, which was involved, among other things, in electronics production – was hit. Flamingo missiles were used. A good… pic.twitter.com/1BlZpmvKRN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2026

Președintele ucrainean a încheiat mesajul afirmând că „este nevoie de pace”, dar că aceasta trebuie să fie însoțită, în opinia sa, de „daune concrete” aduse unor instalații militare și industriale rusești.

Zilele trecute, Ucraina a scos din funcțiune o rafinărie din Rusia situată la peste 2.500 de kilometri de linia frontului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE