Potrivit lui Evgheni Solnțev, schijele au produs distrugeri la infrastructură, iar reparațiile ar putea dura chiar șase luni, deoarece echipamentele necesare sunt din import, iar sancțiunile impuse Rusiei din cauza războiului purtat împotriva Ucraina îngreunează obținerea lor.

„Instalația s-a oprit complet. Ne pregătim pentru cel mai grav scenariu și va trebui să ne bazăm pe aprovizionarea cu combustibili din afara regiunii”, a afirmat guvernatorul regiunii Orenburg.

Solnțev a precizat totodată că 80% din cele 287 de benzinării din regiune sunt în funcțiune și acordă prioritate vehiculelor de urgență și speciale.

The oil refinery in the Russian city of Orsk has been completely shut down after yesterdays Ukrainian drone attack.



Orenburg Region Governor Yevgeny Solntsev described the situation at the refinery as “difficult” and added that “the striking elements hit key infrastructure that… pic.twitter.com/PKHEZfqDti — Visegrád 24 (@visegrad24) August 13, 2026

„Deși situația nu e simplă peste tot, poate fi gestionată. Aș vrea să fac apel la fiecare conducător de vehicul de aici: vă rog să aveți răbdare”, a transmis guvernatorul.

Militarii ucraineni au anunțat încă de marți că au atacat rafinăria din Orsk, situată în apropiere de granița cu Kazahstanul, la aproape 1500 de kilometri la sud de Moscova și la peste 2.500 de kilometri est de linia frontului.

Capacitatea de procesare a instalației este de șase milioane de tone de petrol anual, rafinăria producând benzină, motorină, carburant pentru aviație, păcură, bitum și alte derivate petroliere.

Ucraina și-a intensificat anul acesta atacurile asupra rafinăriilor rusești, provocând penurii de carburanți pe scară mare în cadrul unei campanii menite să facă mai costisitor pentru ruși războiul declanșat de regimul de la Moscova în primăvara anului 2014.

Atacurile s-au extins până la o rază de 6.000 de kilometri de linia frontului, cum a fost cazul rafinăriei din Komsomolsk, în regiunea Habarovsk.

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