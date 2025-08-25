„La data de 25 august, în jurul orei 12:40, şefa de post din localitatea Tomeşti a intervenit, a imobilizat şi încătuşat un bărbat în vârstă de 75 de ani, care alerga după soţia sa cu un cuţit în mână, după ce o agresase cu acesta în zona braţului stâng. Incidentul s-a petrecut în comuna Tomeşti”, a transmis Poliția Timiș, luni, 25 august.

Totul s-a petrecut când bătrâna, care are 78 de ani, fugea către secția de poliție aflată în apropiere pentru a îl reclama pe soțul-agresor.

În final, bătrânul a fost reținut de polițiști, iar femeia a fost dusă la spital pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate. Poliţiştii din Timiș au deschis un dosar de violenţă în familie și continuă cercetările.

