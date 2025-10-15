Gestul neobișnuit

În ultimii ani, campusul Institutului de Învățământ Tehnic Diversificat din Monterrey Casanare din Columbia a găzduit un câine negru pe nume Negro. Acolo, acesta a fost un fel de gardian, supraveghind lucrurile în timp ce elevii își desfășurau cursurile.

În schimb, Negro a fost îngrijit de profesorii școlii, care îi ofereau hrană, apă, atenție și un loc sigur unde să-și petreacă noaptea. Însă câinele a uimit pe toată lumea cu un gest neobișnuit.

La micul magazin din campus, studenții veneau să cumpere diverse lucruri în pauze; uneori îi cumpărau și lui biscuiți vânduți acolo.

Evident, aici a învățat câinele pentru prima dată despre comerț – și a decis să încerce și el.

„Mergea la magazin și se uita la copii cum dădeau bani și primeau ceva în schimb”, a declarat profesoara Angela Garcia Bernal. „Apoi, într-o zi, spontan, a apărut cu o frunză în gură, dând din coadă și dând de înțeles că vrea un biscuit.”

Achiziție zilnică

Negro își inventase propria monedă, iar aceasta, bineînțeles, a fost acceptată. A primit biscuiți și a avut o „revelație”: frunzele pot cumpăra delicii!

Așa cum v-ați putea aștepta, după ce câinele și-a dat seama că banii lui cresc efectiv în copaci, a devenit un lucru obișnuit.

„Vine să cumpere biscuiți în fiecare zi”, a declarat Gladys Barreto, vânzătoare la magazin. „Plătește întotdeauna cu o frunză. Este achiziția lui zilnică.”

Oricât de incredibil ar fi, câinele isteț face asta de ani de zile. Personalul s-a asigurat că primește doar recompense sigure pentru câini și îi limitează achizițiile la doar câteva pe zi nu doar pentru a-i proteja silueta, ci și pentru a evita, glumeau ei, o „inflație a frunzelor”.

Dar este totuși un lucru remarcabil de privit.

„Când îl vezi, îți vine să plângi”, a spus Bernal. „A găsit o modalitate de a se face înțeles. Este foarte inteligent.”

Deși nu se mai știe cu exactitate dacă Negro mai trăiește și astăzi în campusul columbian care l-a adoptat, povestea lui a revenit recent în atenția publicului, viralizându-se din nou pe rețelele sociale.

La fel ca în urmă cu câțiva ani, milioane de oameni din întreaga lume simt aceeași emoție pură în fața de gestul inocent al simpaticului cățel.

