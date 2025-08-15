În Novi Sad, al doilea oraş ca mărime din Serbia, zeci de protestatari antiguvernamentali au spart geamurile sediului SNS, au aruncat mobilier şi au stropit cu vopsea ușa de la intrare.

„S-a dus”, au scandat protestatarii în cor, referindu-se la Aleksandar Vucic, aflat de 13 ani la putere.

Poliţia, echipată cu echipament anti-revoltă, a izolat mai multe străzi din centrul oraşului şi a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii.

Proteste degenerate în violențe în Serbia Foto: Profimedia

În Belgrad, sute de protestatari şi susţinători ai SNS au aruncat cu artificii şi petarde pe unul dintre bulevardele principale ale oraşului. Poliţia, echipată cu echipament anti-revoltă, i-a atacat pe manifestanţii antiguvernamentali şi a folosit gaze lacrimogene pentru a-i forţa să părăsească zona.

Ministrul de interne avertizează cu mai multe arestări

Ministrul de interne Ivica Dacic i-a acuzat pe protestatari că au atacat poliţia în Novi Sad şi Belgrad, precum şi în oraşele Pancevo şi Sabac. Cel puţin 42 de poliţişti au fost răniţi. „Poliţia a fost nevoită să intervină pentru a preveni atacurile”, a declarat Dacic într-o conferinţă de presă la Belgrad. „Îi îndemnăm pe toţi să elibereze străzile”, a transmis ministrul sârb de interne.

Într-o transmisiune în direct, postul de televiziune N1 a arătat cel puţin cinci protestatari reţinuţi de poliţie. Vucic a promis mai multe arestări. „Cred că este clar că nu doreau pace şi proteste paşnice. Vor fi mai multe arestări”, a declarat el într-o transmisiune în direct a postului Informer TV din Belgrad.

Un deputat din opoziție a fost bătut

Partidul Libertăţii şi Justiţiei, de opoziție, a declarat că deputatul său Pedja Mitrovic a fost rănit în timpul protestelor şi internat în spital. „Aceasta este semnătura acestui guvern şi a lui Aleksandar Vucic, aşa văd ei Serbia”, a denunțat partidul într-un comunicat.

Protestele similare au avut loc în oraşe din toată ţara.

Ivica Dacic anunţase anterior că 27 de poliţişti şi aproximativ 80 de civili au fost răniţi în confruntările de miercuri, iar 47 de persoane au fost reţinute.

Protestatarii denunță corupția și cer alegeri anticipate

Președintele Vucic și guvernul său se confruntă cu proteste de la moartea a 16 persoane în urma prăbuşirii acoperişului unei gări renovate din Novi Sad, în noiembrie anul trecut.

Protestatarii dau vina pe corupţia partidului de guvernământ pentru dezastrul din gara de la Novi Sad şi cer alegeri anticipate în speranţa că Vucic şi partidul său vor fi înlăturaţi de la putere, explică Reuters.

Studenţii, grupurile de opoziţie şi organizaţiile de combatere a corupţiei l-au acuzat pe Vucic şi aliaţii săi de legături cu crima organizată, de folosirea violenţei împotriva rivalilor politici şi de suprimarea libertăţii presei, acuzaţii pe care aceştia le neagă categoric.

