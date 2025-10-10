Reținut la aproape o lună de la comiterea faptei

Incidentul, petrecut în Sectorul 2 din București, este un exemplu clasic de folosire fără drept a vehiculului (cunoscută popular și ca „furt de folosință”, combinată cu o infracțiune gravă la regimul rutier.

Spre deosebire de furtul clasic (Art. 228 CP), unde intenția este de a-ți însuși bunul (adică să-l păstrezi, să-l vinzi, să-l dezmembrezi etc.), în cazul folosirii fără drept, intenția este doar de a-l utiliza temporar, cu intenția de a-l restitui sau abandona. Faptul că suspectul „l-a adus înapoi” este o dovadă clară a acestei intenții.

Polițiștii l-au identificat și reținut pe suspect la aproape o lună de la comiterea faptei.

Reprezentanții Poliției Capitalei au anunțat că suspectul a fost reținut pentru săvârșirea infracțiunilor de furt în scop de folosință, furt calificat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Conform anchetatorilor, pe 15 septembrie, polițiștii au fost sesizați de un etiopian de 33 de ani, livrator al unei platforme de curierat la cerere, despre jaful care avusese loc în 13 septembrie.

Bărbatul a reclamat că i-ar fi fost furat scuterul lăsat la intersecția unor străzi din Sectorul 2. La scurt timp, o persoană i-ar fi înapoiat scuterul, dar și-a dat seama că aceasta i-ar fi furat și alte bunuri.

În urma cercetărilor, un bărbat de 51 de ani a fost identificat drept suspect în acest caz.

Acesta ar fi furat scuterul, pentru a-l folosi, profitând de faptul că acesta ar fi fost lăsat nesupravegheat și cu cheile în contact, pe aleea din fața unui magazin din Sectorul 2.

A fugit și cu 600 de lei

De asemenea, acesta ar mai fi furat o geantă, care se afla pe partea din spate a scuterului, precum și 600 de lei.

La audieri a povestit că ar fi condus scuterul pe un traseu din Sectorul 2, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, după care s-ar fi întors la adresa de unde l-a furat. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.

