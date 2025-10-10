Reținut la aproape o lună de la comiterea faptei

Incidentul, petrecut în Sectorul 2 din București, este un exemplu clasic de folosire fără drept a vehiculului (cunoscută popular și ca „furt de folosință”, combinată cu o infracțiune gravă la regimul rutier.

Spre deosebire de furtul clasic (Art. 228 CP), unde intenția este de a-ți însuși bunul (adică să-l păstrezi, să-l vinzi, să-l dezmembrezi etc.), în cazul folosirii fără drept, intenția este doar de a-l utiliza temporar, cu intenția de a-l restitui sau abandona. Faptul că suspectul „l-a adus înapoi” este o dovadă clară a acestei intenții.

Polițiștii l-au identificat și reținut pe suspect la aproape o lună de la comiterea faptei.

Reprezentanții Poliției Capitalei au anunțat că suspectul a fost reținut pentru săvârșirea infracțiunilor de furt în scop de folosință, furt calificat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Lăsat cu cheile în contact

Conform anchetatorilor, pe 15 septembrie, polițiștii au fost sesizați de un etiopian de 33 de ani, livrator al unei platforme de curierat la cerere, despre jaful care avusese loc în 13 septembrie.

Bărbatul a reclamat că i-ar fi fost furat scuterul lăsat la intersecția unor străzi din Sectorul 2. La scurt timp, o persoană i-ar fi înapoiat scuterul, dar și-a dat seama că aceasta i-ar fi furat și alte bunuri.

Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Recomandări
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ

În urma cercetărilor, un bărbat de 51 de ani a fost identificat drept suspect în acest caz.

Acesta ar fi furat scuterul, pentru a-l folosi, profitând de faptul că acesta ar fi fost lăsat nesupravegheat și cu cheile în contact, pe aleea din fața unui magazin din Sectorul 2.

A fugit și cu 600 de lei

De asemenea, acesta ar mai fi furat o geantă, care se afla pe partea din spate a scuterului, precum și 600 de lei.

La audieri a povestit că ar fi condus scuterul pe un traseu din Sectorul 2, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, după care s-ar fi întors la adresa de unde l-a furat. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Un livrator din Bangladesh a trecut prin clipe de groază la începutul lunii septembrie, în București, după ce un tânăr s-a apropiat de el, a pornit filmarea și l-a lovit cu pumnul în figură, fără niciun motiv. Năucit, asiaticul a întrebat ce are cu el, iar agresorul i-a dat un răspuns halucinant: „Ești un invadator”. Judecătorii au emis mandat de arestare preventivă pe numele suspectului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Actualitate: Dacia a lansat noul concept Hipster, iar Dumitru Dragomir, la un pas să scape după o mită de 3 milioane de euro

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Să fie asta răzbunarea Doinei Teodoru? După despărțirea de Scărlătescu, actrița a fost prinsă în tandrețuri cu un coleg de-al MasterChefului! Mai tânăr și mai zvelt, el i-a readus zâmbetul pe buze / FOTO
Unica.ro
Să fie asta răzbunarea Doinei Teodoru? După despărțirea de Scărlătescu, actrița a fost prinsă în tandrețuri cu un coleg de-al MasterChefului! Mai tânăr și mai zvelt, el i-a readus zâmbetul pe buze / FOTO
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
Elle.ro
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
gsp
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.RO
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
GSP.RO
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
Parteneri
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Piper, „Marele Șef” al hoților români care au furat de 2.000.000 de euro și au pierdut toți banii la jocuri de noroc, în Germania
Știri România 15:37
Piper, „Marele Șef” al hoților români care au furat de 2.000.000 de euro și au pierdut toți banii la jocuri de noroc, în Germania
Angajații unei companii de IT din Cluj, transferați fără voia lor la o companie indiană
Știri România 14:33
Angajații unei companii de IT din Cluj, transferați fără voia lor la o companie indiană
Parteneri
Ziua în care românii au fost dați pe mâna rușilor. Încă de acum 300 de ani visau să ocupe Principatele
Adevarul.ro
Ziua în care românii au fost dați pe mâna rușilor. Încă de acum 300 de ani visau să ocupe Principatele
Cum ajunge FCSB să ia foarte mulți bani de la FIFA pentru calificarea la CM 2026! Doi jucători străini se bat pentru un loc la Campionatul Mondial
Fanatik.ro
Cum ajunge FCSB să ia foarte mulți bani de la FIFA pentru calificarea la CM 2026! Doi jucători străini se bat pentru un loc la Campionatul Mondial
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Elle.ro
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Monden

Angelina Jolie, noi detalii dureroase despre divorțul de Brad Pitt. De ce îi cere 33.000 de dolari: „Am refuzat să lucrez”
Stiri Mondene 15:32
Angelina Jolie, noi detalii dureroase despre divorțul de Brad Pitt. De ce îi cere 33.000 de dolari: „Am refuzat să lucrez”
Nicolle Fota, declarații neașteptate despre relația cu Cătălin Botezatu: „Ținută în casă, între patru pereți”. Și-a făcut curaj și a vorbit
Stiri Mondene 15:14
Nicolle Fota, declarații neașteptate despre relația cu Cătălin Botezatu: „Ținută în casă, între patru pereți”. Și-a făcut curaj și a vorbit
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
ObservatorNews.ro
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
O recunoști? Da, din păcate, ea e! ”Frumușica” din serialul adolescenței noastre, feblețea bărbaților din lumea întreagă, transformată de dependențe de tot felul
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? Da, din păcate, ea e! ”Frumușica” din serialul adolescenței noastre, feblețea bărbaților din lumea întreagă, transformată de dependențe de tot felul
Parteneri
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
GSP.ro
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
GSP.ro
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
Parteneri
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
Mediafax.ro
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Primele declarații ale soțului Mădălinei, tânăra care a murit la câteva ore după ce a născut într-un spital privat. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă
KanalD.ro
Primele declarații ale soțului Mădălinei, tânăra care a murit la câteva ore după ce a născut într-un spital privat. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă

Politic

Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
Politică 14:40
Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Analiză
Politică 14:00
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
FRF, reacție imediată după ce Mircea Lucescu a lăsat de înțeles că ar putea părăsi România după meciul cu Austria
Fanatik.ro
FRF, reacție imediată după ce Mircea Lucescu a lăsat de înțeles că ar putea părăsi România după meciul cu Austria
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită