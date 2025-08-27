Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore

Incidentul a fost relatat de polițistul Marian Godină, care a precizat că agresorul a fost reținut pentru 24 de ore, el fiind imobilizat rapid de un polițist care tocmai pleca de la serviciu și a observat întâmplarea.

„Aseară, în capitala României, un tânăr a observat un livrator de mâncare asiatic pe un scuter. Tânărul a scos telefonul și a pornit filmarea. S-a apropiat de asiatic și, mișelește, l-a lovit cu pumnul în figură, fără ca acesta să aibă timp de reacție. Panicat, livratorul l-a întrebat ce are cu el, care e problema.

-Du-te înapoi în țara ta, asta e problema!

-De ce? De ce?

-Pentru că ești un invadator! i-a răspuns tânărul.

Livratorul, un tânăr nepalez, foarte speriat, a cerut ajutorul trecătorilor”, se arată în mesajul postat de Marian Godină.

„Polițistul a fost mai rapid”

La fața locului a intervenit un polițist care chiar ieșea de la serviciu și a văzut faza de la distanță și l-a somat pe agresor să rămână pe loc, însă acesta a fugit.

„Polițistul a fost mai rapid, l-a prins și l-a imobilizat. Livratorul solicita venirea poliției, colegul meu l-a liniștit și i-a zis că el e de la poliție. Tânărul agresiv argumenta gestul spunând că își apăra țara. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arest”, a precizat Godină.

Într-un alt mesaj, Marian Godină l-a felicitat pe polițistul care a intervenit:

„Felicitări agentului de poliție Andrei Jianu de la Secția 7 pentru intervenția din timpul liber. Sper să vadă acest video și dl Tanasă. Agresorul a fost reținut pt 24 de ore”.

Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă

Incidentul are loc la câteva zile după ce Dan Tanasă, deputat AUR, a lansat un mesaj controversat în mediul online, la puțin timp după ce autoritățile ruse din Sankt Petersburg au decis să interzică migranților să muncească în curierat.

Într-o postare pe Facebook, Dan Tanasă le cere oamenilor să refuze comanda în cazul în care aceasta este livrată de un angajat străin.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, a fost mesajul postat de Dan Tanasă.

Polițistul Marian Godină a anunțat că a făcut plângere penală împotriva deputatului AUR pentru incitare la violență, ură sau discriminare.

„Ca să nu las pe alții ceea ce pot face și eu, am formulat o plângere penală împotriva deputatului aur Dan Tanasă pentru săvârșirea infracțiunii de „Incitarea la violenţă, ură sau discriminare” prevăzute de art 369 din Codul Penal”, a transmis Marian Godină.



